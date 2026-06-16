Lancement de travaux d'asphaltage sur l'autoroute 15, en direction sud, à Brossard

LONGUEUIL, QC , le 16 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il amorcera le 22 juin des travaux d'asphaltage sur l'autoroute 15, en direction sud, à Brossard, entre le secteur du pont Samuel-De Champlain et la rivière Saint-Jacques. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'à l'automne, permettra de bonifier le confort de roulement et d'augmenter la durabilité de la chaussée. Des travaux d'asphaltage sont également prévus sur la voie de desserte, ainsi que dans les bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10, en direction est.

Entraves et gestion de la circulation

Plusieurs fermetures partielles ou complètes la nuit ou la fin de semaine seront requises :

Autoroute 15, en direction sud; Par défaut, des entrées ou des sorties de l'autoroute seront fermées.

Bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10 (des Cantons-de-l'Est), en direction est;

Voie de desserte (boulevard Marie-Victorin), en direction sud; Lors des fermetures complètes, une circulation locale sera assurée en tout temps pour les riverains du secteur, à l'aide de signaleurs.

Fermetures ponctuelles de la piste cyclable en bordure du boulevard Marie-Victorin, en direction sud.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire. La vitesse sera réduite dans le périmètre des travaux.

Faits saillants

Autres interventions prévues : entretien ou réparation d'accotements et de bordures, remplacement ou réparation de glissières, ajustement ou nettoyage de puisards, travaux d'éclairage ou de mise aux normes de systèmes électrotechniques.

Coût de réalisation des travaux : 7,4 M$. Une entente a été conclue avec la ville de Brossard pour les interventions d'asphaltage de la voie de desserte (boulevard Marie-Victorin), en direction sud.



Le début de ces travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]