Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 17 au 18 octobre

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 17 au 18 octobre. Cette entrave est requise afin d'effectuer des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel ainsi que pour des travaux d'entretien.

Fermeture sur l’autoroute 25 dans les deux directions du 17 au 18 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture du tunnel dans les deux directions durant la nuit du 17 au 18 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Une fermeture de la route 132 en direction est sera aussi mise en place durant la nuit du 14 au 15 octobre pour la préparation hivernale des atténuateurs d'impacts temporaires.

Fermetures de nuit - Semaine du 14 octobre

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Fermeture de la bretelle d'accès en provenance de la rue des Futailles, les nuits de mardi à jeudi, chaque fois de 21 h à 5 h le lendemain.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 23 h à samedi 8 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Route 132 en direction est

Fermeture complète entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 20 (Jean-Lesage), de mardi 21 h à mercredi5 h. Les entrées menant à ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète. Un chemin de détour sera mis en place par le boulevard Marie-Victorin.



Rue De Boucherville en direction nord

Fermeture de la rue De Boucherville en direction nord entre les bretelles d'entrée des rues Hochelaga et Sherbrooke Est, de dimanche 22 h à lundi 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724