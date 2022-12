Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger - Réouverture de la sortie no 4 - Rue de la Montagne/Rue Saint-Jacques de la route 136 en direction est

MONTRÉAL, Dec. 15, 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la sortie no 4 - Rue de la Montagne/Rue Saint-Jacques de la route 136 en direction est, située dans le tunnel Ville-Marie, est rouverte à la circulation depuis le 15 décembre, 5 h. Rappelons que les travaux réalisés dans cette sortie font partie du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger. Les interventions des derniers mois ont permis notamment la modernisation de l'éclairage, la révision des systèmes de surveillance, de télécommunications et de protection contre les incendies, la réfection de la structure et de la chaussée, ainsi que le démantèlement des derniers paralumes.

Pour plus d'information sur la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724