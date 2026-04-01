Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger - Fermeture complète de la route 136 durant la fin de semaine du 10 avril

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'un tronçon de la route 136 sera fermé dans les deux directions durant la fin de semaine du 10 avril. Cette fermeture est nécessaire afin de procéder à la démolition de la partie ouest du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain.

Une fermeture du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, au-dessus de la route 136, est également planifiée dans la nuit du 10 au 11 avril afin d'effectuer des travaux correctifs.

Fermeture du tunnel Viger durant la fin de semaine du 10 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture du tunnel Ville-Marie durant la fin de semaine du 10 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Entraves et gestion de la circulation

Route 136 (tunnels Ville-Marie et Viger)

Fermeture complète de la route 136 en direction ouest , entre la rue Panet et l'entrée en provenance de la rue Lucien-L'Allier, du vendredi 10 avril, à 23 h, jusqu'au lundi 13 avril, à 5 h . La circulation sera déviée sur l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine Ouest.

, entre la rue Panet et l'entrée en provenance de la rue Lucien-L'Allier, . Fermeture complète de la route 136 en direction est , entre la sortie n o 4 (pont Victoria, boul. R.-Bourassa, rue de la Montagne) et l'entrée en provenance de la rue Atateken, du vendredi 10 avril, à 23 h 30, jusqu'au lundi 13 avril, à 5 h . La circulation sera déviée sur la rue Saint-Antoine.

, entre la sortie n 4 (pont Victoria, boul. R.-Bourassa, rue de la Montagne) et l'entrée en provenance de la rue Atateken, . Les bretelles d'accès seront fermées de 30 à 60 minutes avant la fermeture complète de la route 136. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des policiers seront sur place pour faciliter la circulation.

Pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent

Fermeture du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine, du vendredi 10 avril, à 22 h, jusqu'au samedi 11 avril, à 10 h . La circulation sera déviée sur : les rues Saint-Antoine Est et Saint-Hubert en direction nord; l'avenue Viger et la rue De Bleury (place Jean-Paul-Riopelle) en direction sud. Les piétons et les cyclistes pourront emprunter le pont durant la fermeture.

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Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]