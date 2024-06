Réfection du pont situé sur l'autoroute Laurentienne, au-dessus du boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il procédera à des travaux de réfection du pont situé sur l'autoroute Laurentienne (A-973), au-dessus du boulevard Wilfrid-Hamel (route 138), à Québec. Ceux-ci débuteront dans la semaine du 10 juin et s'échelonneront jusqu'à la mi-août. Ils visent à prolonger la durée de vie utile de la structure afin d'assurer la sécurité des usagers de la route du secteur.

Entraves et gestion de la circulation

DÈS LA SEMAINE DU 10 JUIN, JUSQU'À LA MI-AOÛT

Boulevard Wilfrid-Hamel, à la hauteur de l'autoroute Laurentienne

Fermetures d'une à deux voies, selon les opérations, en direction est et/ou en direction ouest. Au minimum deux voies par direction seront maintenues ouvertes, de jour, en tout temps;

L'accès à l'un des trottoirs pourrait être restreint; Les usagers devront alors emprunter le trottoir de la chaussée opposée;

La limite de vitesse sera réduite à 40 km/h dans la zone de travaux.

Autoroute Laurentienne (A-973), à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel (route 138)

Au besoin, fermetures complètes, en direction sud et/ou en direction nord, de soir et de nuit; suivre le détour mis en place;

Au besoin, fermetures complètes de la bretelle en provenance de la rue Hubert, de soir et de nuit; suivre le chemin de détour mis en place;

Fermeture de la bretelle provenant de l'A-973 Sud et menant au boulevard Wilfrid-Hamel Est, durant environ trois semaines; suivre le chemin de détour mis en place.

Les entraves et la gestion de la circulation seront communiquées en temps opportun. Ces opérations pourraient créer des ralentissements, notamment aux heures de pointe. Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation. De plus, le respect de la signalisation en place est essentiel afin d'assurer votre sécurité et celle des travailleurs

