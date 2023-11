Le plus grand vendeur de l'allée des friandises depuis l'introduction du chocolat et du beurre d'arachides

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Félicitations, caramel. Reese's vient de t'élever à un nouveau niveau. Connue pour son duo emblématique de chocolat et de beurre d'arachides, la marque Reese's vous présente un ajout qui change les enjeux dans l'allée des friandises canadiennes : Reese's Big Cup avec caramel.

Photo de l’emballage Reese’s Big Cup avec caramel, grand format. (Groupe CNW/Hershey Canada)

Ils ont dit que ça ne pouvait pas être fait, mais Reese's vient juste de rendre la friandise la plus populaire encore plus irrésistible, elle vous mettra l'eau à la bouche. La marque Reese's ajoute un étage de caramel onctueux au moule déjà parfait au beurre d'arachides Big Cup, grand format pour la toute première fois. Trop audacieux? Ben non. Reese's Big Cup avec caramel donne aux adeptes de friandises ce qu'ils veulent.

« Le caramel prend finalement sa place à côté du chocolat et du beurre d'arachides, élevant la perfection à un niveau supérieur, » a dit Heather McCahill, la directrice de la marque Reese's, chez Hershey Canada. « Nous sommes impatients de perturber l'allée des confiseries et de donner à nos adeptes une nouvelle façon de déguster leur marque de chocolat préféré. »

Avant la fin de ce mois, Reese's Big Cup avec caramel sera offert chez des détaillants majeurs partout au Canada en grand format. Essayez-le vous-même - vous serez d'accord, Reese's Big Cup avec caramel est la PERFECTION AMÉLIORÉE.

À propos de Hershey Canada Inc.

Hershey Canada Inc. est une filiale à 100 % de la compagnie Hershey (NYSE: HSY) qui distribue et vend des confiseries, des collations, des boissons rafraîchissantes et des produits d'épicerie de masse partout au Canada. Les plus grandes marques incluent : REESE'S, HERSHEY'S, TWIZZLERS, OH HENRY!, JOLLY RANCHER et CHIPITS.

Pour en savoir plus, visitez Hersheyland.ca

