REESE remédie à l'ennui d'après-midi avec la nouvelle barre REESE EXTRAVAGANT!

Remplie de beurre d'arachides REESE crémeux, de friandises REESE'S PIECES MINIS croquantes, et de caramel riche enrobé de chocolat au lait onctueux, chaque bouchée offre une explosion de goûts et de textures combinés, ce qui en fait une collation parfaite en après-midi, sur le pouce ou une collation au beurre d'arachides et au chocolat, en tout temps et n'importe où.

« REESE continue d'être la marque de chocolat la plus vendue au Canada et nous sommes heureux d'offrir notre toute dernière innovation, la barre REESE EXTRAVAGANT!, aux Canadiens » a dit Mathieu Gamache, directeur principale du marketing, REESE. « Nos fervents adeptes savent ce qu'ils veulent et nous le montrent de toutes sortes de façons extravagantes. Ceci était notre façon de leur offrir la barre REESE la plus extravagante à jour : avec des REESE'S PIECES dans chaque bouchée. »

Les nouveaux produits canadiens comprennent :

La barre individuelle REESE EXTRAVAGANT! de 41 g (PSD 1,29 $)

REESE EXTRAVAGANT! CRUNCHERS de 45 g (PSD 1,99 $)

À propos de Hershey Canada inc.

Hershey Canada Inc. est une filiale à propriété exclusive de The Hershey Company (NYSE : HSY) et distribue et vends des confiseries, collations, rafraîchisseurs d'haleine et produits d'épicerie à grande popularité partout au Canada. Les marques majeures : REESE, HERSHEY'S, TWIZZLERS, OH HENRY!, JOLLY RANCHER et CHIPITS.

SOURCE Hershey Canada Inc.

Renseignements: Hershey Canada Inc., Carly Cowman, Directrice adjointe au marketing, Reese, ccowman@hersheys.com, 416-518-9151; Profil médiatique, Ashley McGuire, Consultante principale, ashley.mcguire@mediaprofile.com, 416-342-1851