Réduction des émissions atmosphériques - La Fonderie Horne dévoile son plan pour atteindre la cible de 15 ng/m3 d'arsenic dans l'air d'ici 5 ans

Un investissement de plus de 500 millions de dollars pour moderniser et optimiser ses opérations

ROUYN-NORANDA, QC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - La Fonderie Horne, une compagnie Glencore, annonce aujourd'hui qu'elle planifie un investissement de plus de 500 millions de dollars entièrement dédié à l'amélioration de la qualité de l'air afin de réduire d'ici cinq ans ses émissions d'arsenic à 15 ng/m3.

« Ce projet de transformation traduit notre priorité numéro un qui est d'assurer la santé et la sécurité de nos équipes et des communautés voisines de nos installations », déclare Claude Bélanger, chef des opérations de cuivre en Amérique du Nord de Glencore. « Les investissements que nous planifions feront de la Fonderie Horne l'une des fonderies de cuivre émettant le moins d'émissions atmosphériques au monde », indique-t-il. Et d'ajouter : « Nous sommes, l'équipe et moi-même, pleinement engagés envers le succès futur de la fonderie et la réduction continue des émissions, et ce afin d'atteindre des résultats probants dont toutes les parties prenantes pourront être fières. »

Un investissement majeur comprenant trois volets

1. La modernisation des installations de la Fonderie grâce à la construction d'une nouvelle section d'usine à la fine pointe de la technologie. Cette transformation, appelée AERIS comprend trois projets :

La réingénierie complète des procédés de transformation de cuivre (PHÉNIX);

L'ajout d'un système d'épuration de l'air de très haute capacité (R3);

La construction d'une nouvelle roue de coulée écoénergétique (ECCO);

L'aménagement d'une zone de transition entre la fonderie et le quartier Notre-Dame .

2. Des améliorations transitoires des systèmes actuels de captation

Elles seront réalisées dès cette année sur sept systèmes de captation afin d'accélérer la réduction des émissions jusqu'à ce que la nouvelle section d'usine soit en opération, à l'été 2027.

3. L'optimisation des installations aux abords de l'usine afin de réduire au maximum les émissions, au-delà de la mise en opération d'AERIS, ce qui comprend notamment :

L'amélioration de 9 dépoussiéreurs existants.

« Nous poursuivons ainsi le travail entamé au cours des 20 dernières années alors que nos émissions d'arsenic dans l'air ambiant ont été réduites de l'ordre de 90 % depuis 2000 », ajoute M. Bélanger. « Notre plan est ambitieux et il marque le début d'une nouvelle étape pour la Fonderie Horne. Nous continuerons à nous engager de manière proactive avec les autorités gouvernementales et de santé publique, la communauté ainsi que d'autres parties prenantes clés afin de réaliser notre plan. »

La fonderie contribue fièrement à l'industrie minière canadienne et québécoise depuis presque 100 ans. Notre investissement permettra à la Fonderie Horne de se positionner pour le futur tout en soutenant les ambitions climatiques de la province grâce à son rôle de principal recycleur de déchets électroniques en Amérique du Nord.

À propos de Glencore Fonderie Horne

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord, tout en contribuant à la transition énergétique.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées de matières premières au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base. Grâce à un réseau d'actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui permettent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques actuels.

Les entreprises de Glencore emploient environ 135 000 personnes, y compris les sous-traitants. Avec une forte présence dans plus de 35 pays et dans des régions détentrices de matières premières établies et émergentes, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau de commercialisation mondial doté de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Nous fournissons également des services de financement, de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.

Glencore est fière d'être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et du Conseil international des mines et des métaux. Nous participons activement à l'Initiative pour la transparence des industries extractives.

Glencore reconnaît sa responsabilité dans la contribution à l'effort mondial pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Nous avons pour ambition de devenir une entreprise dont les émissions totales nettes seront nulles d'ici à 2050. En août 2021, nous avons porté notre objectif de réduction des émissions à moyen terme à 50 % d'ici 2035 et introduit un nouvel objectif à court terme de 15 % d'ici 2026.

Les sociétés dans lesquelles Glencore plc détient une participation directe ou indirecte sont des entités juridiques séparées et distinctes. Dans ce document, « Glencore », « groupe Glencore » et « Groupe » ne sont utilisés que pour des raisons de commodité lorsqu'il est fait référence à Glencore plc et à ses filiales en général. Ces expressions collectives sont utilisées par souci de clarté uniquement et n'impliquent aucun autre lien entre les sociétés. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont utilisés pour faire référence collectivement aux membres du Groupe ou à ceux qui travaillent pour lui. Ces expressions sont également utilisées dans des cas où il n'est pas utile d'identifier une ou des sociétés en particulier.

