Réduction des déchets - Montréal poursuit sa sensibilisation au compostage avec son escouade zéro déchet

MONTRÉAL, le 26 oct. 2024 /CNW/ - Pour clôturer la Semaine québécoise de réduction des déchets, la Ville de Montréal poursuit ses efforts pour inciter les gens à composter davantage. En collaboration avec son partenaire, le Regroupement des éco-quartiers, la métropole déploie l'escouade zéro déchet dans l'optique d'augmenter le taux de participation au bac brun, qui s'établissait à 51 % en avril 2024 pour tout type de résidences confondu. Cette campagne de de changements de comportements s'inscrit en cohérence avec l'ouverture du premier centre de traitement des matières organiques de Montréal.

L'escouade zéro déchet distribue des trousses de démarrage contenant notamment un sac de compost, un aimant et un autocollant aide-mémoire. (Groupe CNW/Ville de Montréal) L'escouade zéro déchet lors de sa visite au Cégep du Vieux-Montréal. (Groupe CNW/Ville de Montréal)

Rejoindre la population sur le terrain

Du 7 octobre au 1er novembre, l'escouade zéro déchet a pour mission de convaincre les Montréalaises et les Montréalais de modifier leurs habitudes de tri et de transformer la moitié de leurs ordures ménagères en compost. Pour cette équipe composée de neuf étudiants.es engagés.es, c'est une mission pas si impossible que de composter ! D'ailleurs, plus de 13 000 personnes ont été rencontrées par l'escouade qui distribue des trousses de compostage et des conseils utiles pour faciliter ce changement d'habitudes.

« Utiliser le bac brun quotidiennement, c'est agir pour notre environnement et faire une différence pour donner une seconde vie aux matières organiques. Même les petites quantités valent le coup d'être compostées, car nous n'avons qu'une ville à vivre ! », d'affirmer monsieur Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

Mieux trier les résidus alimentaires pour mieux garnir le bac brun

Composter, c'est donner une deuxième vie à une matière qui n'est pas un déchet. La Ville de Montréal rappelle que le contenu du bac brun a le potentiel d'être transformé en un compost de qualité pour enrichir les sols et faire de Montréal une métropole verte et durable.

« L'escouade zéro déchet contribue à faire de Montréal une ville plus verte et durable en sollicitant activement la participation de la collectivité. Cette initiative aura un impact important en incitant plus de 13 000 personnes à prendre part au mouvement. En participant à la collecte de résidus alimentaires, chacun peut poser un geste concret pour diminuer les déchets, réduire les gaz à effet de serre et valoriser les matières », d'ajouter madame Clélia Sève, directrice générale du Regroupement des éco-quartiers.

La Ville de Montréal accompagne également sa population par le biais de Montréal.ca. En recherchant avec le mot clé « bac brun », il est possible d'y découvrir une multitude de trucs et astuces pour mieux composter et ne pas manquer le jour et l'heure de la collecte.

