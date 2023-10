Réduction des déchets et lutte contre les changements climatiques - Québec inaugure le Centre de compostage du Haut-Richelieu

QUÉBEC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, inaugure le Centre de compostage du Haut-Richelieu, en compagnie de la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, du député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, de la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, et du préfet de la MRC du Haut-Richelieu, M. Réal Ryan. Ces nouvelles installations permettront, selon les estimations et dès la cinquième année d'exploitation, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4 185 tonnes en équivalent dioxyde de carbone par année (CO 2 ).

Financé dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), par l'entremise d'une subvention d'environ 21,2 millions de dollars (M$) accordée à Compo-Haut-Richelieu, ce projet de centre de compostage permettra de desservir la majorité de la population de la MRC.

Au total, plus de 50 000 tonnes de matières organiques seront traitées par le centre dès sa troisième année d'exploitation et seront ainsi détournées de l'enfouissement. Grâce au Centre de compostage du Haut-Richelieu et à son partenariat avec l'entreprise Viridis, spécialisée dans ce domaine, environ 17 000 tonnes de compost de qualité seront revalorisées chaque année.

Citations :

« Je suis fier que notre gouvernement investisse massivement pour améliorer les infrastructures collectives, et donc, notre qualité de vie, tout en contribuant à augmenter le volume des matières organiques valorisées au Québec et à lutter plus activement contre les changements climatiques. Les villes et les municipalités jouent un rôle de premier plan dans l'atteinte de cet objectif. Déjà, les nouveaux services de compostage résidentiel mis en place dans plusieurs communautés locales du Québec sont bien appréciés. Pour plusieurs, ils sont le fruit de partenariats avec des entreprises innovantes d'ici, comme c'est le cas pour le Centre de compostage du Haut-Richelieu inauguré aujourd'hui. C'est un honneur de participer à l'inauguration d'une initiative aussi porteuse! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour la population de ma circonscription, pour la région et pour tout le Québec! Nous devons, tous ensemble, continuer nos efforts pour réduire notre empreinte environnementale, et ce projet s'inscrit dans cette volonté. Notre gouvernement a mentionné qu'il allait s'engager pour l'environnement; vous en avez la preuve ce matin avec cette belle annonce! »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« La réduction de l'enfouissement des matières organiques est le plus bel exemple de l'impact des initiatives locales que nous pouvons réaliser afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'inauguration du Centre de compostage du Haut-Richelieu est une excellente nouvelle pour notre région et permettra un apport important pour réduire notre empreinte écologique. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

« C'est une annonce résolument positive pour l'amélioration de notre environnement! Grâce à notre centre de compostage régional, nous pourrons transformer en compost les résidus alimentaires et les résidus verts des ménages, industries, commerces et institutions (ICI) de notre région. Ce sera très bénéfique pour nos concitoyens, nos municipalités et nos agriculteurs. C'est la fin de l'enfouissement des matières organiques et une augmentation de la réduction des gaz à effet de serre au Québec. »

Carole Malette, députée de Huntingdon

« La MRC du Haut-Richelieu et Compo-Haut-Richelieu inc. travaillent depuis plus de dix ans sur ce projet. L'objectif a toujours été de recycler les matières organiques des ménages et des ICI sur un site de notre territoire, dans un contexte de circuit court optimal et de contrôle des coûts pour nos citoyens. La concrétisation du centre de compostage régional est le fruit de la vision et du travail acharné de nombreux élus et de professionnels, ainsi que du soutien du gouvernement du Québec. »

Réal Ryan, préfet de la MRC du Haut-Richelieu et maire de Noyan

Faits saillants :

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Ce financement s'inscrit dans l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à accélérer la transition climatique du Québec, entre autres, en appuyant les initiatives des villes et des municipalités du Québec qui permettent de déployer de nouveaux services résidentiels de compostage bénéfiques pour l'environnement et la population du Québec.

Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO) en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 milliard de dollars a été accordée pour ce faire, dont une partie a servi à bonifier le PTMOBC, pour un budget total de 569 M$.

Depuis avril 2022, le PTMOBC est scindé en deux volets. Le volet 1 consiste en la mise en place ou en l'agrandissement d'installations de traitement de la matière organique, alors que le volet 2, qui bénéficie d'une enveloppe de 15 M$, permet l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles par des demandeurs municipaux et autochtones.

En date du 18 octobre 2023, le volet 1 du PTMOBC avait soutenu 32 projets de biométhanisation et de compostage, avec une contribution de 317,5 M$. Pour ce qui est du volet 2, soit l'acquisition d'équipements de collecte résidentielle, 42 projets avaient été financés, représentant une contribution du Ministère de près de 6,4 M$.

