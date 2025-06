RÉDUCTION DE LA LIMITE DE VITESSE SUR CINQ ARTÈRES D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE : UNE MESURE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUTES ET TOUS

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Dans un souci de réduire les risques d'accident et de mieux sécuriser les abords des écoles, des parcs et autres lieux fréquentés par les personnes les plus vulnérables, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville informe la population que la vitesse maximale sera réduite de 50 km/h à 40 km/h sur les artères Laurentien, Lachapelle, De Salaberry, Henri-Bourassa et De L'Acadie. Cette mesure vise à améliorer la cohabitation entre tous les usagères et les usagers de la route et à renforcer la sécurité dans les milieux de vie. La signalisation temporaire annonçant ces changements sera installée au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle limite de vitesse.

Des mesures concrètes pour un environnement sécuritaire

Pour rendre les rues plus sûres et conviviales, et favoriser un cadre de vie à l'échelle humaine, cette initiative complète les mesures déjà en place : afficheurs de vitesse, dos d'âne, saillies de trottoir, limite de 30 km/h sur les rues locales, ainsi que le dégagement aux 5 mètres des intersections.

« Chaque vie perdue sur nos routes est une tragédie de trop. L'abaissement de la vitesse sur ces artères très fréquentées est une réponse directe au cri du cœur de nombreuses personnes, en particulier celles du secteur du parc de Mésy et de la rue Lachapelle. Le décès du jeune Al Housseini Diacko, happé à seulement 14 ans, a profondément bouleversé notre communauté. À travers cette mesure, nous réaffirmons notre engagement envers l'approche globale, Vision Zéro, de la Ville de Montréal selon laquelle chaque décision en matière de mobilité vise à sauver des vies. Montréal s'engage pleinement à atteindre cet objectif d'ici 2040, sans compromis. » souligne Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Encourager des comportements responsables

En réduisant la vitesse sur ces artères, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville agit concrètement pour protéger les piétons, qui sont les usagers les plus vulnérables de la route. Ces changements visent à créer un environnement plus sécuritaire et apaisé pour celles et ceux qui se déplacent à pied, tout en favorisant le transport actif et une cohabitation plus respectueuse entre tous les modes de déplacement.

