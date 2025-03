INVITATION À LA POPULATION D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE - CRUE PRINTANIÈRE DES EAUX DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES COMMENT FAIRE FACE AUX RISQUES D'INONDATION ?

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - En prévision de la saison des crues printanières de la rivière des Prairies, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville convie ses résident(e)s à une Journée d'information dédiée à la préparation aux risques d'inondation.

« Mieux comprendre pour mieux se préparer à la crue des eaux »

Sous ce thème, les résident(e)s auront l'occasion de rencontrer des expert(e)s de divers domaines liés à la crue des eaux, ainsi que des employé(e)s et des professionnel(le)s de différents services municipaux (eau, sécurité civile, etc.) et de l'arrondissement. Les objectifs : 1. informer sur les mesures à adopter avant, pendant et après une inondation grâce à des conseils de prévention, des consignes de sécurité et des recommandations pratiques. 2. Informer sur des mesures d'adaptation des bâtiments et du territoire pour être moins vulnérables à la crue des eaux. 3. Mobiliser les connaissances et la participation des citoyen(ne)s pour une démarche de cocréation de mesures d'adaptation multi échelle.

« Nous comprenons que la période de crue peut être source d'inquiétude pour les résident(e)s des zones à risque. C'est pourquoi nous tenons à les informer sur les impacts possibles, les mesures de prévention à adopter et les actions que nos équipes mettent en place pour faire face à d'éventuelles inondations », affirme Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Elle ajoute : « Depuis les événements marquants de 2017, nous avons considérablement amélioré notre gestion des risques liés à la crue des eaux. Grâce à des données fiables et actualisées, nos équipes ont revu leurs pratiques, et la surveillance de la crue des eaux de la rivière fait désormais partie intégrante de nos opérations. »

Une nouvelle formule flexible et accessible

Plutôt qu'une soirée d'information unique, l'arrondissement propose cette année une approche plus souple et innovante: une journée quasi complète pour permettre à un plus grand nombre de participant(e)s de s'informer selon leur disponibilité.

« L'arrivée du printemps peut être éprouvante pour les résident(e)s vivant au bord de l'eau. C'est pourquoi nous organisons cette journée au centre culturel et communautaire de Cartierville, de 15 h à 20 h. Les citoyen(ne)s pourront passer au moment qui leur convient le mieux. Cette formule plus flexible permettra à un plus grand nombre de personnes des secteurs à risque de se préparer efficacement à toute éventualité », explique Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville.

Ensemble, soyons proactifs

La sécurité des personnes et la protection des biens face à la crue des eaux nécessitent une prise de conscience collective et individuelle. Il est primordial que chaque citoyen(ne) comprenne les consignes à suivre et les comportements à adopter pour agir rapidement en cas de besoin.

« La crue printanière, exacerbée par les changements climatiques, peut entraîner des inondations ayant des impacts réels sur les communautés. Le risque zéro n'existe pas, et il est crucial d'en être conscient. Informer, sensibiliser et accompagner la population sont des étapes clés pour développer une véritable culture du risque et renforcer la résilience de notre communauté. Je félicite l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour cette initiative proactive au bénéfice des résident(e)s vivant près de la rivière », souligne Marie-Andrée Mauger, mairesse d'arrondissement et responsable de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

À découvrir, entre autres, lors de cette journée :

Équipes de l'arrondissement : Présentation de la règlementation en vigueur et du projet d'ouvrage de projection sur la rue Crevier.

Présentation de la règlementation en vigueur et du projet d'ouvrage de projection sur la rue Crevier. Service de l'eau de Montréal : Découvrez le programme RénoPlex et les mesures d'adaptation admissibles.

Découvrez le programme RénoPlex et les mesures d'adaptation admissibles. Communauté métropolitaine de Montréal : Modélisation et cartographie de zones inondables.

Modélisation et cartographie de zones inondables. Architecture Sans Frontières Québec (ASFQ) : Boîte à outils pour l'adaptation des bâtiments aux inondations.

Boîte à outils pour l'adaptation des bâtiments aux inondations. Vivre en Ville : Adapter le territoire pour faire face aux inondations.

Pour tout savoir de la programmation, consultez cette page.

Renseignements pratiques

Date : 25 mars 2025

Lieu : Centre culturel et communautaire de Cartierville, 12 225, rue Grenet

Horaire : De 15 h à 20 h

Entrée : Gratuite et ouverte à toutes et tous

Inscription requise en ligne : https://bit.ly/cruesahuntsic

