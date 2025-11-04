Depuis le début du partenariat, Trupanion a versé plus de 10,4 millions de dollars canadiens en demandes de remboursement pour des soins vétérinaires pour des milliers de chiots enregistrés auprès de CCC.

SEATTLE, 5 novembre 2025 /CNW/ - Trupanion (Nasdaq: TRUP), le principal fournisseur d'assurance médicale pour les chats et les chiens en Amérique du Nord, et le Club Canin Canadien (CCC) sont heureux d'annoncer un partenariat renouvelé après trois ans de prestation réussie d'une couverture santé complète pour les animaux de compagnie, et dont les parents de ces animaux et nouvelles portées ont pu bénéficier partout au Canada.

Depuis son lancement en 2022, l'alliance a eu une incidence importante tant pour les éleveurs de CCC que pour les parents d'animaux de compagnie. Voici quelques faits saillants du partenariat :

Plus de 30 000 demandes de remboursement ont été payées, ce qui représente plus de 10,4 millions de dollars canadiens de demandes de remboursement pour des soins vétérinaires.

ce qui représente plus de de demandes de remboursement pour des soins vétérinaires. Plus de 26 000 offres de jour de retour à la maison ont été activées, ce qui a permis à plus de 13 000 chiots d'être inscrits à un programme de Trupanion.

offres de jour de retour à la maison ont été activées, ce qui a permis à plus de d'être inscrits à un programme de Trupanion. Plus de 2 000 éleveurs actifs se sont engagés à offrir des soins de premier ordre, contribuant à assurer une protection précoce pour plus de 187 races uniques.

L'avantage principal du partenariat demeure l'offre exclusive de Trupanion pour le jour de retour à la maison, qui permet aux chiots enregistrés auprès de CCC de bénéficier, sans coût initial, de 30 jours de couverture solide et complète de Trupanion, sans limite de paiement, sans restrictions ni exclusions relatives à la race. Plus important encore, cette couverture de lancement offre une tranquillité d'esprit essentielle aux éleveurs et aux parents d'animaux de compagnie pour les premiers jours lors de la transition d'un chiot vers sa nouvelle maison.

« Choisir le bon chien pour votre famille peut prendre des mois, voire des années. Alors, lorsque vous trouvez enfin « le bon chien », il est logique de vouloir lui donner le meilleur départ dans la vie, et c'est exactement ce que Trupanion vous aide à faire », a déclaré Margi Tooth, présidente et cheffe de la direction de Trupanion. « Notre partenariat continu avec le CCC est une reconnaissance de ce que nous avons construit ensemble, un filet de sécurité transparent pour la santé des animaux de compagnie qui commence par l'éleveur et dure toute une vie pour le parent de l'animal de compagnie. « Nous sommes ravis que CCC continue de reconnaître la valeur de nos politiques transparentes et de notre seule capacité à payer les vétérinaires instantanément et directement, ce qui fait toute la différence lorsqu'un chiot a besoin de soins. »

Grâce à l'offre de jour de retour à la maison de Trupanion, les parents d'animaux de compagnie peuvent se concentrer sur l'établissement de liens affectifs sans le stress d'une facture vétérinaire inattendue. Ce dispositif réduit considérablement le risque que les animaux de compagnie soient rendus/abandonnés et permet aux éleveurs d'avoir confiance dans le choix de la famille adoptive, sachant que le chiot bénéficie de la couverture santé adéquate.

« Au fil des ans, notre partenariat avec Trupanion a constitué un atout majeur pour les éleveurs membres du Club Canin Canadien et leurs acheteurs de chiots, offrant à chacun une tranquillité d'esprit bienvenue grâce à une couverture fiable en matière de santé des animaux de compagnie », a déclaré Natalie Tarini, directrice générale du Club Canin Canadien. « Depuis le début du partenariat, Trupanion a versé des millions de dollars canadiens en remboursement de frais vétérinaires, ce qui souligne l'impact réel et l'importance de ce précieux partenariat avec le Club Canin Canadien. »

Ce que disent les éleveurs

« Nous sommes fiers de nous associer à Trupanion pour nous assurer que nos chiots bénéficient d'une couverture et d'un soutien dès le premier jour. « Ce partenariat offre la tranquillité d'esprit à leurs nouvelles familles et aide chaque chiot à commencer dans sa nouvelle maison en toute sécurité et en toute confiance », a déclaré Laryssa Sawyer, propriétaire de Cedar Creek Kennels. « Il s'agit d'une protection supplémentaire qui reflète le dévouement et la responsabilité que nous assumons pour chaque portée que nous élevons. « Nous adorons travailler avec Trupanion!

Pour en savoir plus sur les politiques de Trupanion, y compris sur les exclusions de couverture comme les maladies préexistantes, ou pour vous inscrire au programme gratuit de soutien aux éleveurs de Trupanion, veuillez consulter le site : Trupanion | CKC.

À propos de Trupanion

Trupanion est un chef de file en matière d'assurance médicale pour les chats et les chiens aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe continentale, avec plus de 1 000 000 d'animaux de compagnie actuellement inscrits. Depuis plus de deux décennies, Trupanion offre aux propriétaires d'animaux de compagnie la tranquillité d'esprit afin qu'ils puissent se concentrer sur le rétablissement de leur animal, et non sur le stress financier. Trupanion s'engage à offrir aux parents d'animaux de compagnie la plus haute valeur en matière d'assurance médicale pour animaux de compagnie avec des paiements illimités pour la vie de leurs animaux de compagnie. Grâce à son processus breveté, Trupanion est le seul fournisseur nord-américain à disposer de la technologie nécessaire pour payer les vétérinaires directement en quelques secondes au moment du paiement. Trupanion est inscrite au NASDAQ sous le symbole « TRUP ». L'entreprise a été fondée en l'an 2000 et a son siège social à Seattle, dans l'État de Washington. Les polices de Trupanion sont émises, aux États-Unis, par ses entités d'assurance en propriété exclusive American Pet Insurance Company ou ZPIC Insurance Company et, au Canada, par Accelerant Insurance Company of Canada ou GPIC Insurance Company. Les polices sont vendues et administrées au Canada par Canada Pet Health Insurance Services, Inc., faisant affaire sous le nom de Trupanion 309-1277 Lynn Valley Road, North Vancouver, BC V7J 0A2, et aux États-Unis par Trupanion Managers USA, Inc. (licence CA no 0G22803, NPN 9588590). Canada Pet Health Insurance Services, Inc. est une agence d'assurance de dommages enregistrée et un expert en sinistres au Québec (603927). Pour en savoir plus, consultez le site ci-après : Trupanion.com.

À propos du Club Canin Canadien

Le Club Canin Canadien (CCC) est le principal organisme d'enregistrement des chiens de race au Canada et reconnaît actuellement 187 races. En tant qu'organisme sans but lucratif, le CCC se consacre à la promotion des intérêts des chiens de race et de leurs propriétaires et éleveurs responsables au Canada, ainsi qu'à la promotion de la connaissance et de la compréhension des avantages que les chiens peuvent apporter à la société canadienne. Le Club comprend près de 20 000 membres individuels et compte plus de 700 clubs de race partout au Canada. Le Club enregistre les chiens de race, réglemente les spectacles de chiens et les événements de performance, et s'exprime sur des questions importantes concernant la possession de chiens et la santé et le bien-être des chiens partout au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ckc.ca/fr.

Personne-ressource pour les médias : Trupanion Corporate Communications

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2812154/TRU_Logo.jpg

SOURCE Trupanion