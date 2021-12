Des solutions de Redline seront déployées pour soutenir 29 opérations côtières et extracôtières éloignées pour une entreprise détenue par le gouvernement indien.

TORONTO, 8 décembre 2021 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications ») (TSX: RDL) , un important fournisseur d'infrastructure de données essentielles à la mission pour les environnements éloignés et difficiles, a annoncé aujourd'hui que Telephone Electronic Corporation (« TEC India »), un intégrateur de réseaux et de systèmes de communication en Inde, a choisi la solution primée Virtual Fiber® de Redline pour soutenir les opérations de la plus grande société énergétique, Oil and Natural Gas Corporation Limited (« ONGC »).

Le système RDL-3000 de Redline sera déployé sur le site de l'actif Neelam & Heera d'ONGC, offrant une connectivité sans fil à grandes vitesse, capacité et portée pour 29 champs côtiers et extracôtiers éloignés.

« Les sociétés pétrolières et gazières sont confrontées à des défis opérationnels extrêmes alors qu'elles cherchent à améliorer l'automatisation, l'efficacité de la production et la sécurité des employés dans tous les emplacements, y compris dans les régions éloignées et aux conditions extrêmes, a déclaré Richard Yoon, président et chef de la direction de Redline Communications. Les solutions de fibre virtuelle de Redline offrent une fiabilité et une performance exceptionnelles qui favorisent une véritable transformation numérique de l'infrastructure de données dans l'industrie pétrolière et gazière. »

La technologie de fibre virtuelle de Redline assure une connectivité à 99,9 % aux machines et aux capteurs, et est certifiée pour fonctionner dans les environnements de zone 2, ce qui aide les entreprises industrielles à déplacer des données essentielles aux moments les plus critiques et au sein d'endroits isolés.

« La réussite dans le secteur pétrolier et gazier joue un rôle essentiel dans notre économie et a des répercussions sur d'autres industries en Inde, a expliqué Dilip Ajmeras, directeur général de TEC India. Nous sommes ravis de travailler avec TEC India et Redline Communications pour améliorer nos opérations énergétiques grâce à des solutions de données et de réseaux puissantes et rentables qui améliorent la productivité et la sécurité des travailleurs et nous aident à assurer la prospérité de notre économie. »

Redline a récemment conclu un autre appel d'offres pour étendre ses services à d'autres champs d'ONGC pendant six mois.

À propos de Redline Communications

Redline Communications (TSX: RDL) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour les applications indispensables dans des endroits problématiques. Les réseaux de Redline sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par les sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par les municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par les fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.rdlcom.com.

