Le déploiement initial de CBRS offre la meilleure connectivité LTE privée à l'une des principales mines de sel du pays

TORONTO, 7 octobre 2021 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications »,TSX:RDL), un important fournisseur d'infrastructures de données essentiels pour les environnements éloignés et difficiles, a annoncé aujourd'hui donner accès à un spectre de services de radio à large bande pour les citoyens (CBRS) et offrir des solutions de connectivité LTE privée de qualité industrielle à l'une des principales mines de sel et de minerais de Salt Lake City, en Utah.

Redline Communications fournit à l'entreprise la section des 150 MHz de son spectre CBRS à bande moyenne, permettant ainsi à la mine d'accéder à son service industriel LTE (iLTE) privée et d'optimiser l'efficacité spectrale. En mettant à profit la solution sans fil à large bande de qualité industrielle primée de Redline Communications, qui utilise le spectre CBRS, la mine peut tirer parti de la puissance d'un accès à large bande supérieur, d'une stabilité accrue du réseau et d'une mobilité accrue.

Salt Lake City se trouve dans un environnement extrêmement hostile pour l'installation d'équipement. L'entreprise a donc choisi Redline Communications en raison de sa capacité constante à déployer des produits durables et des solutions sans fil de premier ordre dans les environnements de travail des plus difficiles. La solution iLTE de Redline Communications est actuellement déployée à la mine, connectant une grande variété d'automates programmables industriels (A.P.I.), de pompes et d'ordinateurs portatifs pour appuyer les opérations. Le partenariat étendra éventuellement les services de connectivité aux tomberaux de chantiers d'ici le début de 2022.

« Même si la couverture Wi-Fi est excellente pour certaines entreprises, elle comporte des limites et n'est pas toujours le meilleur choix pour les applications commerciales et essentielles intensives », a expliqué Reno Moccia, vice-président directeur des ventes et du marketing de Redline Communications. « La bande CBRS, combinée à la solution iLTE privée de Redline Communications, contourne ces contraintes et fournit aux mines une capacité deux fois supérieure et une portée du Wi-Fi jusqu'à quatre fois supérieures. Grâce à une capacité de réseau plus fiable, sécuritaire et efficace, Redline Communications assure la connectivité continue de toutes ses applications en temps réel et de tous les A.P.I. »

À propos de Redline Communications

Redline Communications ( TSX : RDL ) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour les applications indispensables dans des endroits problématiques. Les réseaux de Redline sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par les sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par des entreprises de distribution de réseaux à large bande de dernier kilomètre, par les municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par les fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.rdlcom.com .

