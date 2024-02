SAINT-LAMBERT, QC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - L'équipe de PUR Immobilia est fière d'annoncer son engagement à écrire avec soin une nouvelle page à l'histoire florissante de la ville de Saint-Lambert. Elle confirme donc qu'elle a finalisé l'acquisition du terrain Dare et s'appliquera au redéveloppement des terrains Dare et Coupal, dans un grand respect de la tradition architecturale et du cadre bâti de la Ville.

« Transformer une zone industrielle d'une telle ampleur en quartier résidentiel est une opportunité incroyable pour Saint-Lambert et nous avons la responsabilité de le faire de manière exemplaire. Après de nombreuses rencontres et une participation aux consultations citoyennes, nous sommes retournés à la table à dessin. Le concept que nous avons élaboré, et qui est à l'étude, traduit l'essence même de Saint-Lambert », a affirmé Yann Lapointe, co-président de PUR Immobilia.

Le quartier multigénérationnel lambertois OAKVILLE, qui devrait prendre forme une fois l'ensemble du processus d'approbation complété, s'érigera fièrement à l'aboutissement de la rue Oak. Ce projet offrira aux locataires et propriétaires cette même qualité de vie exceptionnelle qui fait le renom de Saint-Lambert. OAKVILLE mettra de l'avant ce cachet si caractéristique : une abondance de verdure, des options de transport en commun et une richesse architecturale.

« Le projet que nous proposons s'insérera harmonieusement et rehaussera le charme d'une ville-village qui a su honorer son patrimoine bâti. En tant que résident de Saint-Lambert, c'est un quartier que j'affectionne. Je souhaite offrir à d'autres la chance d'y élever des enfants et d'y passer leur retraite, afin qu'ils puissent bénéficier de ce milieu de vie, qui a façonné nos souvenirs », a déclaré Philippe Bernard, co-président de PUR Immobilia.

Après avoir pris le pouls de la communauté en 2022 et tiré parti des contributions des citoyen.ne.s, OAKVILLE, le premier projet d'une telle envergure à Saint-Lambert depuis les années '80 a été bonifié. Toujours axé sur le développement durable, la mise en valeur de la nature et la mixité générationnelle à échelle humaine, PUR Immobilia est convaincue qu'elle saura répondre à la volonté citoyenne et politique de préserver l'héritage patrimonial en offrant un projet qui s'insérera avec finesse dans le tissu urbain.

https://oakville-landing.netlify.app/

À propos de PUR Immobilia

Fondée en 2008, l'entreprise montréalaise de développement immobilier PUR Immobilia, concentre ses activités sur la revitalisation et le réaménagement de sites stratégiques d'importance, d'où le nom PUR : Perfect Urban Redevelopment. L'équipe de gestion de PUR possède le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour réaliser des projets immobiliers complexes. De l'acquisition au développement, en passant par la planification, les ventes, la location, le marketing et la gestion, PUR est un chef de file du marché à titre de développeur immobilier. www.purimmobilia.com

Renseignements: Catherine de Grandpré, (514) 705-8838, [email protected]