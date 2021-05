TSX : NSR

OTCQX : NSRXF

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a le plaisir d'annoncer que tous les candidats proposés indiqués dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 7 avril 2021 (la « Circulaire ») ont été réélus en tant qu'administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société (l' « Assemblée ») qui s'est déroulée hier de façon virtuelle.

À l'Assemblée, un vote au scrutin a été tenu relativement à l'élection des administrateurs. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, les personnes suivantes ont été élues en tant qu'administrateurs de Nomad, avec les résultats suivants :

Nom du candidat Voix en faveur % Abstentions % Vincent Metcalfe.......... 439 962 614 99,99 34 930 0,01 Joseph de la Plante...... 439 964 614 99,99 32 930 0,01 Robin Weisman........... 439 965 614 99,99 31 930 0,01 Susan Kudzman........... 439 951 069 99,99 46 475 0,01 Istvan Zollei................. 439 089 203 99,79 908 341 0,21 Gerardo Fernandez...... 439 760 614 99,95 236 930 0,05 Jamie Porter................ 439 961 069 99,99 36 475 0,01 Matthew Gollat........... 439 963 614 99,99 33 930 0,01

Les biographies des administrateurs se trouvent à la rubrique « Candidats proposés aux postes d'administrateurs » de la Circulaire de la Société

À l'Assemblée, les actionnaires ont également reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, à titre d'auditeur de Nomad et ont adopté une résolution spéciale autorisant une modification des statuts de Nomad de manière à ce que, si le conseil d'administration de Nomad le juge souhaitable, les actions ordinaires émises et en circulation de la Société soient, au plus tard douze mois après la date de l'Assemblée, regroupées à raison d'une action ordinaire pour chaque tranche maximale de vingt actions ordinaires émises et en circulation.

De plus, les actionnaires ont adopté une résolution acceptant, à titre consultatif, sans qu'elle ne soit contraignante, l'approche de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction indiquée à la rubrique « Rémunération de la haute direction » de la Circulaire de la Société.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances et de flux, dont 7 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, chef des investissements, [email protected]

