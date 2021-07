TSX : NSR OTCQX : NSRXF

(en dollars US, à moins d'indication contraire)

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW/ - « Le portefeuille de Nomad continue de montrer sa force grâce aux progrès significatifs de nos actifs clés au cours du trimestre », a déclaré Vincent Metcalfe, chef de la direction et président du conseil d'administration de Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société »). Plus particulièrement, nous prévoyons une forte croissance au cours des prochaines années, alors que le rodage des activités de la mine d'or de Blyvoor continue de s'accélérer et que Nevada Gold Mines progresse vers la mise en valeur de la propriété Robertson. Nous sommes également heureux d'avoir annoncé l'acquisition d'une nouvelle redevance sur la mine Caserones, située au Chili. Notre portefeuille axé sur les flux de trésorerie continue de différencier notre société du reste de ses pairs dans le secteur des redevances de niveau junior et intermédiaire. »

Faits saillants du deuxième trimestre

Livraisons trimestrielles de 2 577 onces d'équivalent or 1) (« OEO ») et 2 577 OEO 1) vendues

(« OEO ») et 2 577 OEO vendues Onces d'or gagnées de 2 154 et onces d'argent gagnées de 28 848

Produits de 4,6 millions $

Résultat net de 0,3 million $ et perte nette ajustée 1) de 1,0 million $

de 1,0 million $ Marge brute de 1,3 million $

Marge d'exploitation au comptant 1) de 4,0 millions $, ce qui représente 88 % des produits

de 4,0 millions $, ce qui représente 88 % des produits 25,4 millions $ en trésorerie au 30 juin 2021

Modifications aux flux d'argent Mercedes et South Arturo et remplacement de la convention de prêt au titre de l'or payé par un flux d'or visant la mine Mercedes

Réalisation d'un regroupement d'actions ordinaires émises et en circulation à raison de 10 pour 1

Clôture de l'acquisition d'une redevance effective sur le rendement net de fonderie de 0,28 % visant la mine cuprifère en production Caserones au Chili

Établissement d'un programme de placements d'actions au cours du marché visant l'émission et la vente d'actions ordinaires d'un maximum de 50 millions $ (aucune action ordinaire émise et vendue jusqu'ici) et début d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (aucun achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation jusqu'ici) mettant des outils additionnels à la disposition de Nomad et permettant une flexibilité accrue, lorsque nécessaire, afin de continuer à exécuter sa stratégie

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,05 $ CA par action ordinaire pour un montant total de 2,3 millions $ payé le 15 juillet 2021

___________________ 1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Déclaration de dividendes

Nomad a aussi le plaisir d'annoncer un dividende trimestriel de 0,05 $ CA par action ordinaire, payable le 15 octobre 2021 aux actionnaires de Nomad inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2021.

Pour les actionnaires résidant aux États-Unis, le dividende sera versé en dollars américains et sera déterminé en fonction du taux de change quotidien publié par la Banque du Canada le 30 septembre 2021. Le dividende a été désigné par Nomad comme un « dividende déterminé » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

T2 2021 :

Par catégorie Onces gagnées Onces vendues Produits (000 $) Or (en nature) 1 934 1 934 3 432 Or (trésorerie reçue) 220 -- 400

2 154 1 934 3 832 Argent (en nature) 28 848 28 848 760 Total d'OEO 1) 2 577 2 577 4 592



OEO

gagnées 1) OEO

vendues 1) Produits

(000 $) Coûts

décaissés1)

(000 $) Marge

d'exploitation

au comptant 1)

(000 $) Flux d'or Bonikro 968 968 1 730 387 1 343 Flux d'or et d'argent Mercedes 1 374 1 374 2 434 152 2 282 Flux d'argent South Arturo 8 8 15 3 12 Flux d'or Blyvoor 7 7 13 4 9 Redevance d'or RDM 142 142 258 -- 258 Redevance d'or Moss 78 78 142 -- 142 Total 2 577 2 577 4 592 546 4 046

1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

De plus, suite à l'acquisition de la participation dans Compania Minera Caserones (« CMC ») en mai 2021, la Société estime à environ 0,4 million $ le dividende brut à recevoir dans le cadre des activités de CMC au deuxième trimestre de 2021, et ce, pour les deux mois suivant la date de prise d'effet financière. Pour plus de clarté, les chiffres liés à CMC ne sont pas présentés dans les tableaux ci-dessus.

T2 2020 :



OEO

gagnées 1) OEO

vendues1) Produits

(000 $) Coûts

décaissés 1)

(000 $) Marge

d'exploitation

au comptant 1)

(000 $) Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 4 332 -- 4 332 Flux d'or Bonikro - Réglé en trésorerie 322 322 425 -- 425 Flux d'or Bonikro - Réglé en nature 407 243 428 97 331 Flux d'or et d'argent Mercedes 134 135 222 44 178 Flux d'argent South Arturo 12 12 20 4 16 Flux d'argent Woodlawn 372 372 611 122 489 Total 3 697 3 534 6 038 267 5 771

1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Au deuxième trimestre de 2021, les produits proviennent à 100 % de l'or et de l'argent. L'objectif de la direction pour le portefeuille est de maintenir l'accent sur les métaux précieux (principalement l'or et l'argent) tout en le diversifiant en augmentant le nombre de sources de produits. Géographiquement, les produits proviennent à 62 % des Amériques, à 38 % de l'Afrique et à 0 % de l'Australie.

Capital-actions :

Le 30 juin 2021, il y avait 56 655 818 actions ordinaires de Nomad en circulation. Au 28 juillet 2021, la Société comptait 56 655 818 actions ordinaires, 1 407 972 options d'achat d'actions et 24 881 734 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation donnant droit aux porteurs d'acquérir 2 488 174 actions ordinaires. La Société comptait également 209 879 unités d'actions de négociation restreinte, 78 500 unités d'actions au rendement et 131 580 unités d'actions différées en circulation. En vertu du paiement différé payable à Yamana Gold Inc. et en se basant sur le taux de change journalier $ CA / $ US publié par la Banque du Canada le 27 juillet 2021, 13 976 240 actions ordinaires devraient être émises si l'exercice de l'option de conversion avait lieu à cette date.

Mesures non conformes aux IFRS :

Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), notamment les onces d'équivalent or, les onces d'or et les onces d'équivalent or gagnées et vendues attribuables à Nomad, le résultat net ajusté, la marge d'exploitation au comptant, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once d'or vendue et les coûts décaissés par once d'argent vendue.

En plus des mesures de performance non conformes aux IFRS décrites ci-dessous, les produits de redevances et de flux de la Société sont convertis en OEO en divisant les produits pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour les produits tirés de flux d'or et en divisant les produits par le prix moyen de l'or pour les produits tirés de redevances d'or pour la période respective. L'argent gagné en vertu de droits à des redevances et à des flux est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en divisant le résultat par le prix moyen de l'or pour la période.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance, la variation hors trésorerie de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé à Yamana Gold Inc., la variation hors trésorerie de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance et le recouvrement d'impôt sur le résultat différé en lien avec les droits de flux découlant de la transaction par prise de contrôle inversée. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.

La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once du prix de vente moyen réalisé de l'or et de l'argent par once. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire, ainsi que pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once sont calculés en divisant le coût total des ventes, déduction faite de l'épuisement et des coûts de vente hors trésorerie en lien avec le prêt au titre de l'or payé d'avance, par le nombre d'onces vendues. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.

Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, et d'autres sociétés pourraient calculer ces mesures différemment. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique sur les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures du rapport de gestion de la Société pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2021.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie de Redevances Nomad, est la « personne qualifiée », tel qu'il est défini dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

CONTACT

Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous :

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs au montant des dividendes que recevra la Société de CMC. Même si Nomad est d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité d'acquérir des redevances et des flux, et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et, par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Redevances Nomad Ltée

Bilans consolidés (non audités)

(montants en milliers de dollars américains)



30 juin 2021 31 décembre 2020

$ $ Actifs



Actifs courants



Trésorerie 25 410 22 517 Débiteurs 611 1 349 Prêt au titre de l'or payé d'avance -- 6 920 Autres actifs 1 144 1 023 Total des actifs courants 27 165 31 809 Actifs non courants



Prêt au titre de l'or payé d'avance -- 8 237 Droits à des redevances, à des flux et à d'autres intérêts 215 940 207 923 Participations dans une entreprise associée 23 767 -- Impôt sur le résultat différé 42 316 42 059 Total des actifs non courants 282 023 258 219 Total des actifs 309 188 290 028 Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 3 967 4 391 Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte 9 367 -- Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion 1 899 -- Facilité de crédit renouvelable 23 000 -- Total des passifs courants 38 233 4 391 Passifs non courants



Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte -- 9 046 Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion -- 3 013 Total des passifs non courants -- 12 059 Total des passifs 38 233 16 450 Capitaux propres

Actions ordinaires 255 125 254 210 Bons de souscription 3 156 2 838 Surplus d'apport 3 751 3 091 Résultats non distribués 8 923 13 439 Total des capitaux propres 270 955 273 578 Total des passifs et des capitaux propres 309 188 290 028

Redevances Nomad Ltée

États consolidés du résultat net et du résultat global (non audités)

(montants en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020

$ $ $ $ Produits







Ventes d'or et d'argent 4 192 5 611 13 530 11 987 Autres produits 400 427 714 427 Total des produits 4 592 6 038 14 244 12 414 Coût des ventes







Coût d'achat de l'or et de l'argent 546 4 599 3 852 8 979 Épuisement des droits à des redevances, à des flux

et à d'autres intérêts 2 796 1 224 6 266 2 478 Total du coût des ventes 3 342 5 823 10 118 11 457 Marge brute 1 250 215 4 126 957 Autres charges (produits) d'exploitation







Charges générales et administratives 1 178 631 2 317 1 207 Dépenses d'évaluation des projets 135 22 371 55 Rémunération fondée sur des actions 509 1 344 1 171 1 344 Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or

payé d'avance (428) (2 652) 690 (3 575) Quote-part du résultat de l'entreprises associée (53) -- (53) -- Droits d'inscription -- 23 492 -- 23 492 Total des autres charges d'exploitation 1 341 22 837 4 496 22 523 Perte d'exploitation (91) (22 622) (370) (21 566) Autres produits (charges)





Variation de la juste valeur de l'option de conversion 720 (4 984) 1 114 (4 984) Charges financières (513) (84) (916) (84) Gain (perte) de change 75 (156) 67 (156) Total des autres produits (charges) 282 (5 224) 265 (5 224) Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 191 (27 846) (105) (26 790) Recouvrement d'impôt sur le résultat 69 35 111 108 35 111 Résultat net et résultat global 260 7 265 3 8 321 Résultat par action







De base 0,00 0,18 0,00 0,23 Dilué 0,00 0,18 0,00 0,23 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation







De base (en milliers) 56 641 39 822 56 628 36 297 Dilué (en milliers) 56 892 39 822 56 887 36 297

Redevances Nomad Ltée

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités)

(montants en milliers de dollars américains)



Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020

$ $ $ $ Activités d'exploitation







Résultat net de la période 260 7 265 3 8 321 Ajustements au titre des éléments suivants :







Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance -- 4 332 1 522 8 274 Épuisement des droits à des redevances, à des flux

et à d'autres intérêts 2 796 1 224 6 266 2 478 Rémunération fondée sur des actions 509 1 344 1 171 1 344 Droits d'inscription -- 22 390 -- 22 390 Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or

payé d'avance (428) (2 652) 690 (3 575) Variation de la juste valeur de l'option de conversion (720) 4 984 (1 114) 4 984 Quote-part du résultat de l'entreprise associée (53) -- (53) -- Recouvrement d'impôt sur le résultat différé (150) (35 111) (257) (35 111) Charges financières 260 56 499 56 Intérêts reçus -- 303 210 612 Variations des autres actifs et passifs







Débiteurs 180 (22) 738 (22) Autres actifs (196) (470) (224) (170) Créditeurs et charges à payer (35) 1 170 (709) 796 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 423 4 813 8 742 10 377 Activités d'investissement







Trésorerie acquise -- 3 149 -- 3 149 Acquisition d'un prêt au titre de l'or payé d'avance -- -- -- (15 500) Acquisition de droits à des redevances, à des flux

et à d'autres intérêts (3) (10 000) (1 194) (10 000) Acquisition de participations dans une entreprise associée (23 087) -- (23 087) -- Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (23 090) (6 851) (24 281) (22 351) Activités de financement







Produit de l'émission d'actions ordinaires -- 9 652 -- 9 652 Prélèvement sur la facilité

de crédit renouvelable 23 000 -- 23 000 -- Frais d'émission d'actions et de bons de souscription (7) (614) (15) (614) Exercice d'options sur actions 4 -- 4 -- Frais de financement -- -- (85) -- Dividendes versés (2 252) -- (4 472) -- Investissement net de la société mère -- 547 -- 15 175 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités

de financement 20 745 9 585 18 432 24 213 Augmentation nette de la trésorerie 78 7 547 2 893 12 239 Trésorerie à l'ouverture de la période 25 332 4 692 22 517 -- Trésorerie à la clôture de la période 25 410 12 239 25 410 12 239

