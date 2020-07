MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée ("Nomad" ou la "Société") (TSX: NSR) et (OTCQX : NSRXF) est heureuse d'annoncer que la Société a été autorisée à transiger sur le OTCQX® Best Market. Nomad gradue donc au OTCQX alors qu'elle transigeait auparavant sur le Pink® market.

Nomad débute dès aujourd'hui à négocier ses titres sur le marché OTCQX sous le symbole NSRXF. Les investisseurs américains peuvent trouver les informations financières actuelles et les « Real-Time Level 2 quotes » de la Société sur www.otcmarkets.com. Une telle graduation au Marché OTCQX est une étape importante pour les compagnies souhaitant offrir plus de transparence à leurs investisseurs américains. Afin d'être admissibles à l'OTCQX, les sociétés doivent respecter des normes financières élevées, appliquer les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Vincent Metcalfe, Chef de la direction de Nomad, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de commencer à négocier sur l'OTCQX au même titre que de sociétés bien établies. Cela représente une autre étape déterminante pour Nomad, car nous pourrons bonifier la liquidité du titre et renforcer davantage notre base d'actionnaires. Faciliter l'accès aux investisseurs est une priorité pour Nomad et fait partie de notre stratégie globale à long terme. »

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 10 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 5 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

SOURCE Redevances Nomad Ltée

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, Chef de la direction Joseph de la Plante, Chef des investissements, [email protected],[email protected]

Liens connexes

https://nomadroyalty.com/