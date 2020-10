Redevances Nomad annonce les livraisons d'or et d'argent du troisième trimestre 2020

(en dollars américains, sauf indication contraire)

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée ("Nomad" ou la "Société") (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a le plaisir d'annoncer ses livraisons préliminaires d'or et d'argent provenant de ses droits à des redevances et à des flux ainsi que de son prêt d'or:



Livraisons de métaux - attribuables à Nomad

Onces T1 2020 T2 2020 T3 2020 Cumul - 2020



Or - Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 900 5 800

Or - Droits à des redevances et à des flux (1) 1 677 1 686 2 200 5 563

Argent - Droits à des flux 43 963 56 254 52 616 152 833













Onces d'équivalent or (2) 4 597 4 655 3 769 13 021



Ventes préliminaires de métaux :



Ventes de métaux - attribuables à Nomad

Onces T1 2020 T2 2020 T3 2020 Cumul - 2020



Or - Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 900 5 800

Or - Droits à des redevances et à des flux (1) 1 677 1 521 2 365 5 563

Argent - Droits à des flux 127 946 56 254 52 616 236 816













Onces d'équivalent or (2) 5 493 4 491 3 933 13 917



Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2020, les produits réalisés par la Société, à titre préliminaire, ont atteint 7,6 millions $ résultant de la vente de 3 933 onces d'équivalent or.

Conformément aux transactions de vente conclues le 27 mai 2020, Nomad avait droit aux livraisons provenant des actifs acquis depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les livraisons et les ventes préliminaires d'or et d'argent, telles que mentionnées précédemment, incluent le paiement reçu à la clôture des transactions de vente pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars et 30 juin 2020 et la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020.

Notes:



(1) Les ventes et les livraisons préliminaires de métaux en ce qui a trait à l'or incluent 409 onces gagnées en vertu de la redevance sur le rendement net de fonderie RDM (règlement en trésorerie).







(2) Les revenus de redevances et de flux de la Société sont convertis en onces d'équivalent or en divisant les revenus tirés des redevances et des flux d'or pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour la même période respective. L'argent reçu en vertu de droits à des redevances et à des flux est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en le divisant par le prix moyen de l'or pour la période. Les onces d'équivalent or attribuables à Nomad incluent les produits tirés du flux d'or Bonikro, déduction faite du coût des ventes, pour la période du 1er janvier au 27 mai 2020 qui sont présentés à titre d'activités d'investissement, sous la rubrique Trésorerie acquise, dans le tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de douze actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont six sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.nomadroyalty.com.

