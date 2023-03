Redevances minières - 926 MILLIONS EN DROITS MINIERS VERSÉS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN 2021

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Depuis plusieurs années, l'industrie minière québécoise contribue significativement à l'économie de la province, et l'année 2021 n'y fait pas exception. Les 926 millions de dollars en droits miniers versés au gouvernement du Québec font de cette année la plus faste de la dernière décennie. Pour l'Association minière du Québec (AMQ, Association), l'augmentation de 47 % par rapport à l'année 2020 démontre toute la vitalité de ce secteur névralgique pour notre économie.

Selon l'information rendue publique par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), les mines de fer et d'or demeurent les plus grandes contributrices avec plus de 87 % des droits versés à l'État québécois par rapport à 12,5 % pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS). Ces minéraux nécessaires à la transition énergétique ont toutefois vu leur production augmenter comparativement à l'année 2020, notamment le graphite qui a presque doublé passant de 6 568 tonnes à plus de 12 000 tonnes en 2021.

Ce montant record de droits miniers versés au gouvernement n'est pas sans rappeler la contribution totale de l'industrie au trésor public québécois qui s'est chiffrée à plus de 1,8 milliard de dollars, sans compter l'impôt sur les sociétés, selon le dernier rapport des retombées économiques de l'industrie minière du Québec portant sur l'année 2020.

L'Association voit un avenir prometteur pour son industrie. Les budgets des deux paliers de gouvernement démontrent toute l'importance qu'ils accordent au développement des minéraux critiques et stratégiques.

« L'AMQ est fière que son industrie puisse contribuer significativement à l'essor économique du Québec, à la transition énergétique et à la lutte contre les changements climatiques. L'activité minière représente plus que jamais une richesse collective dont chaque québécois bénéficie, notamment à compter de cette année, car les redevances minières serviront à financer la réduction de l'impôt des particuliers. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

