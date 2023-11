Investissements miniers au Québec - UNE HAUSSE DES INVESTISSEMENTS QUI REFLÈTE LE DYNAMISME DE L'INDUSTRIE MINIÈRE AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ, Association) est heureuse de constater l'augmentation de 10,9 % des dépenses d'investissement dans le secteur minier québécois pour atteindre 4,76 milliards de dollars en 2022. Ce montant est légèrement plus élevé que les prédictions de l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ) qui prévoyait des dépenses de 4,23 milliards de dollars.

C'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui a récolté la plus importante part des investissements (1,78 G$), suivie de près par le Nord-du-Québec (1,63 G$). Ceci s'explique principalement par les travaux effectués, notamment à la mine Odyssey de Mines Agnico Eagle Ltée et le projet Windfall d'Osisko ainsi que le redémarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord par Sayona Québec. Seule la région de la Côte-Nord a vu les dépenses diminuer de 24 %.

Malgré la hausse des dépenses en travaux d'exploration de 59 M$ des sociétés d'exploration depuis 2020, la baisse des dépenses de 135 M$ en exploration des installations minières en opération a fait fléchir la courbe totale des dépenses en exploration de 7,7 %. Sans surprise, l'ISQ confirme tout de même une hausse des travaux d'exploration pour les minéraux critiques et stratégiques.

Citation

« Quand on regarde la croissance des dépenses d'investissement au cours des dernières années, on peut affirmer que globalement notre industrie minière se porte relativement bien. L'année 2022 n'y fait pas exception avec une augmentation de 10,9 % des investissements miniers. De plus, avec 914 M$ en travaux d'exploration et de mise en valeur de gîtes minéraux, c'est très encourageant et c'est ce qui permettra de trouver la mine de demain.»

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected] ; Renseignements médias : Jade Stefanini, Conseillère, Communications et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (581) 398-9535, Courriel : [email protected]