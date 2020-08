La technologie MaxFlow mise au point par Medela génère une succion par micro-vibrations pour un plus grand débit de lait et une performance optimale

MCHENRY, Illinois, 18 août 2020 /CNW/ - Medela, la première marque de tire-lait recommandée par les mamans*, a annoncé aujourd'hui le lancement du NOUVEAU tire-lait électrique double à usage personnel le Pump In Style avec la technologie MaxFlow aux États-Unis et au Canada. Dotée de performances hospitalières, d'un système fermé et de commandes intuitives pour faciliter l'utilisation, Pump In Style combine les performances et la fiabilité que les mamans attendent de Medela avec une nouvelle technologie unique exclusive et un design moderne.

Découvrez le communiqué de presse multivoie interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8759951-medela-new-pump-in-style-breast-pump/

« Les parents sont aujourd'hui très occupés, et encore plus dans un monde en quarantaine COVID-19. Ils trouvent un équilibre entre leur travail, la garde des enfants, l'enseignement éventuel à domicile et de nombreuses autres responsabilités, et ces parents qui travaillent fort méritent un produit simple qui leur facilite la vie », a déclaré Melissa Gonzales, vice-présidente directrice de Medela pour les Amériques. « Redéfinir le tire-lait qui a aidé des millions de mères pendant près de 25 ans pendant le Mois national de l'allaitement maternel aux États-Unis, est une étape électrisante pour Medela et une occasion d'honorer les mères avec un tire-lait très efficace, performant et facile à utiliser qui travaille aussi fort qu'elles. En cette période économique difficile, nous avons voulu présenter la façon dont nous avons réimaginé le meilleur tire-lait choisi par les mères et recommandé par les médecins** pour soutenir les familles qui allaitent et qui doivent avoir accès à un tire-lait de haute qualité ».

Le tire-lait qui travaille fort pour la maman qui travaille fort

Le tire-lait Pump In Style avec la technologie MaxFlow est conçu pour les mamans qui pompent plusieurs fois par jour et qui ont besoin d'un tire-lait très efficace pour maintenir la quantité de lait nécessaire. Que ce soit à la maison ou au bureau, pour faire des courses ou pour passer du temps avec la famille, le NOUVEAU tire-lait Pump In Style combine les connaissances approfondies de Medela et des années de recherche pour offrir des performances hospitalières, des commandes intuitives pour faciliter l'utilisation, du confort et de l'assurance.

Performance : un mécanisme de succion innovant combine la technologie 2-Phase Expression® de Medela, basée sur la recherche, avec une NOUVELLE technologie MaxFlow, générant un succion avec des micro-vibrations pour augmenter et optimiser le débit du lait. Une étude pilote clinique a comparé la technologie MaxFlow à la technologie standard des tire-lait, révélant que MaxFlow retire un pourcentage plus élevé de lait disponible plus rapidement que les autres tire-lait, un avantage significatif pour les mères qui cherchent à produire et à conserver leur lait †

un mécanisme de succion innovant combine la technologie 2-Phase Expression® de Medela, basée sur la recherche, avec une NOUVELLE technologie MaxFlow, générant un succion avec des micro-vibrations pour augmenter et optimiser le débit du lait. Une étude pilote clinique a comparé la technologie MaxFlow à la technologie standard des tire-lait, révélant que MaxFlow retire un pourcentage plus élevé de lait disponible plus rapidement que les autres tire-lait, un avantage significatif pour les mères qui cherchent à produire et à conserver leur lait Interface facile à utiliser : les commandes intuitives permettent une utilisation simple du tire-lait et une expérience aisée pour trouver le niveau de Maximum Comfort Vacuum®. Avec moins de pièces et de grandes ouvertures, il est également plus facile à nettoyer que la version antérieure.

les commandes intuitives permettent une utilisation simple du tire-lait et une expérience aisée pour trouver le niveau de Maximum Comfort Vacuum®. Avec moins de pièces et de grandes ouvertures, il est également plus facile à nettoyer que la version antérieure. Confort : deux tailles de téterelles PersonalFit Flex™ avec un rebord souple et une forme ovale pour un meilleur ajustement et un pompage efficace, mais confortable. Les téterelles souples sont une autre innovation primée ajoutée à ce tire-lait et conçue pour aider les mamans à extraire 11,8 % de lait en plus, plus rapidement.

deux tailles de téterelles PersonalFit Flex™ avec un rebord souple et une forme ovale pour un meilleur ajustement et un pompage efficace, mais confortable. Les téterelles souples sont une autre innovation primée ajoutée à ce tire-lait et conçue pour aider les mamans à extraire 11,8 % de lait en plus, plus rapidement. Rassurance : un système fermé empêche le lait de pénétrer la tubulure et le moteur du tire-lait, ce qui assure l'hygiène et la qualité du lait exprimé. La nouvelle conception de la tubulure élimine les problèmes d'enchevêtrement et simplifie le raccordement pour un pompage simple ou double.

Le NOUVEAU tire-lait Pump In Style avec la technologie MaxFlow est maintenant disponible pour les acheteurs américains en ligne sur Amazon, Target.com, Walmart.com, BuyBuyBaby.com et en magasin chez Target, et il sera disponible dans les magasins Buy Buy Baby en octobre et chez Walmart en novembre. Pour les acheteurs canadiens, le Pump In Style sera en vente à partir du 28 août sur Amazon.ca, Walmart.ca, BabiesRUs.ca et BuyBuyBaby.com, au prix de 375 dollars canadiens.

Pour plus d'informations, visitez le site Medela Pump In Style with MaxFlow.

À propos de Medela

Avec son siège social à Barr, en Suisse, et une usine de fabrication et de développement basée aux États-Unis à McHenry, dans l'Illinois, Medela soutient des millions de mères, de bébés et de patients dans plus de 100 pays à travers le monde. En tant que première marque de tire-lait*, Medela fournit le meilleur en matière de produits d'allaitement basés sur la recherche et en éducation clinique pour soutenir le parcours d'allaitement des mamans. L'entreprise se consacre entièrement au soutien des mères afin qu'elles puissent fournir du lait maternel à leur bébé aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Pour de plus amples renseignements, visitez www.medela.us/breastfeeding.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Medela, Kate Schraml, [email protected]