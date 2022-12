TORONTO, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Si l'idée de rentrer chez vous en toute sécurité pour les Fêtes vous donne déjà, à vous et à vos proches, des maux de tête, un nouveau service de transport haut de gamme est la solution que vous recherchez. Aujourd'hui, Red Arrow lance le service passagers interurbain dont elle souhaitait disposer depuis longtemps, proposant une expérience supérieure et abordable que la province n'a jamais connue auparavant.

Le 8 décembre, Red Arrow lance le service complet entre Toronto et Ottawa avec six voyages quotidiens, sept jours sur sept. Cette liaison sans stress comprendra des arrêts à Scarborough et à Kingston, ce qui permettra à nos passagers de choisir parmi un plus grand nombre de destinations où embarquer et débarquer.

« Les déplacements en autocars sont essentiels au Canada et offrent aux voyageurs un mode de transport économique, sécuritaire et respectueux de l'environnement, a affirmé Vince Accardi, président de Motor Coach Canada. Notre reprise économique repose sur la collaboration de tous les fournisseurs de services de l'industrie du transport et de tous les paliers de gouvernement pour veiller à ce que le service de transport par autocar soit rétabli au Canada. Aujourd'hui, le lancement de Red Arrow en Ontario marque un nouveau jalon dans l'offre d'options de transport aux Canadiens. »

Pour célébrer ce lancement, Red Arrow tiendra une cérémonie d'inauguration le 8 décembre à l'intention des médias, des représentants de l'industrie et des parties intéressées. Raelene Miller, vice-présidente, division des autocars, et Tom Jezersek, président et chef de l'exploitation du groupe d'entreprises Pacific Western Transportation seront disponibles pour des entrevues et des questions.

QUAND : 8 décembre

OÙ : Terminus d'autobus de la gare Union, niveau 2 - 81 Bay St., Toronto (Ontario) M5J 1J5

DÉBUT DE L'ÉVÉNEMENT : 10 h 15

Vous pouvez réserver dès maintenant en ligne sur le site www.redarrow.ca ou par téléphone au 1 800 232-1958.

« L'expansion de Red Arrow en Ontario témoigne de son engagement continu à répondre aux besoins des Canadiens en matière de déplacements. Nous invitons tous les voyageurs ontariens à faire l'expérience de ce qui différencie Red Arrow, a déclaré Raelene Miller, vice-présidente, division des autocars. Pour chaque expérience de voyage en autocar Red Arrow, un préposé à bord accueille la clientèle avec une sélection de collations et de boissons gratuites, en plus de commodités comme les divertissements à bord et le Wi-Fi gratuit pour ceux qui veulent rester connectés. Compte tenu des prix élevés de l'essence, des tracas continus liés au transport par avion et de la disponibilité limitée des voitures de location, nous offrons une solution de rechange sans stress, pratique et fiable. »

À propos de Red Arrow

Fondée en 1979, Red Arrow a toujours été à l'avant-garde de l'innovation en matière de transport par autocar. Elle est la première entreprise à proposer des places assises individuelles offrant de l'intimité, l'accès Wi-Fi gratuit et de nombreuses autres caractéristiques associées à une expérience de voyage de qualité supérieure. L'engagement envers ses valeurs fondamentales est le moteur de Red Arrow, la sécurité étant au cœur de toutes ses activités.

SOURCE Red Arrow

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : John Stepovy, directeur, division des autocars, [email protected], 780 940-1901