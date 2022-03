SAINT-HUBERT, QC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Recyclage de métaux intégrés (RMI), une coentreprise détenue par ArcelorMittal Produits longs Canada et Triple M Métal est fière d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de la Société des Métaux Recyclés (SMR).

Étant un des principaux transformateurs de rebuts ferreux et non ferreux au Québec, SMR est bien établi sur la Rive-Nord de Montréal, ainsi que dans les régions des Laurentides et de Lanaudière. L'entreprise s'approvisionne en ferraille de divers secteurs et la transforme afin de fournir des matières premières à de multiples clients. Grâce à cette acquisition, IMR s'assure une part de marché supplémentaire, améliore ses capacités opérationnelles dans toute la région au nord de Montréal et contribue à de nouvelles occasions d'affaires.

« SMR est depuis longtemps un fournisseur d'IMR et de ses partenaires de coentreprise, de sorte que cette acquisition offre des synergies intéressantes avec nos autres activités », a déclaré François Theoret, vice-président exécutif d'IMR. « Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette importante transaction et accueillons les experts expérimentés et qualifiés de SMR au sein de l'équipe de l'IMR. »

IMR est fière de contribuer à l'économie circulaire en permettant la récupération des métaux ferreux et non ferreux qui trouvent une nouvelle vie dans diverses utilisations industrielles ici au Canada et à l'étranger.

À propos du recyclage intégré des métaux

Fondée en octobre 2020, Integrated Metal Recycling est une coentreprise entre ArcelorMittal Long Produits Canada et Triple M Metal. L'IMR comprend quatre (4) emplacements dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, un (1) à St-Hubert ainsi que les deux (2) nouveaux sites de PRM à Sainte-Anne-des-Plaines et à Terrebonne.

SOURCE Recyclage intégré des métaux

Renseignements: Andrée-Anne Hébert ([email protected])