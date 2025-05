Association de Recyclage Électronique appelle les entreprises québécoises à combler l'écart technologique

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Association de Recyclage Électronique (ERA) lance un appel aux particuliers et aux entreprises du Québec pour qu'ils fassent don de leurs ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes, téléphones et autres appareils électroniques inutilisés. De nombreuses organisations locales figurent toujours sur la liste d'attente de l'ERA, incapables de mener à bien leurs programmes en raison d'un manque de technologie essentielle.

En tant qu'organisme sans but lucratif canadien, l'ERA s'engage à réduire les déchets électroniques et à favoriser l'accès numérique en reconditionnant les appareils électroniques donnés, pour ensuite les redistribuer aux écoles, organismes de bienfaisance et groupes communautaires partout au Canada.

Plusieurs organismes du Québec ont un besoin urgent de dons technologiques, notamment :

Fondation Chez Doris - Un organisme montréalais offrant un refuge et des services aux femmes vulnérables et sans-abri, ayant besoin de technologie pour améliorer l'accueil et la gestion des dossiers.

- Un organisme montréalais offrant un refuge et des services aux femmes vulnérables et sans-abri, ayant besoin de technologie pour améliorer l'accueil et la gestion des dossiers. YES Emploi + Entrepreneuriat - Offrant du soutien aux chercheurs d'emploi et aux entrepreneurs, YES a un besoin pressant d'ordinateurs portables pour assurer la formation professionnelle, la rédaction de CV et des ateliers virtuels.

- Offrant du soutien aux chercheurs d'emploi et aux entrepreneurs, YES a un besoin pressant d'ordinateurs portables pour assurer la formation professionnelle, la rédaction de CV et des ateliers virtuels. Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle - Dédiée aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, l'association a besoin d'ordinateurs pour favoriser l'apprentissage adapté et la communication.

- Dédiée aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, l'association a besoin d'ordinateurs pour favoriser l'apprentissage adapté et la communication. Les Amis de Maywood - Une résidence pour aînés à faible revenu à Pointe-Claire recherchant des ordinateurs de bureau pour améliorer l'engagement des résidents et les opérations quotidiennes.

- Une résidence pour aînés à faible revenu à recherchant des ordinateurs de bureau pour améliorer l'engagement des résidents et les opérations quotidiennes. Corporation d'Éducation Jeunesse - Axée sur l'équité en matière d'éducation, cette organisation soutient les jeunes issus de milieux défavorisés et nécessite des ordinateurs portables pour le tutorat et les programmes de soutien scolaire.

« Ces organismes jouent un rôle essentiel dans leurs communautés, mais sans accès à des ordinateurs fonctionnels et à d'autres technologies, leurs capacités d'intervention sont limitées », déclare Bojan Paduh, fondateur et président de l'ERA. « Chaque don contribue à réduire la fracture numérique et augmente leur capacité à aider ceux qui en ont le plus besoin. »

Les résidents et entreprises du Québec sont invités à visiter le site www.era.ca pour planifier une collecte gratuite de leurs appareils électroniques non utilisés ou à les déposer au dépôt ERA de Montréal :

Dépôt ERA Montréal

130 Boulevard Saint-Joseph, Bureau 160

Lachine, QC H8S 2L3

Téléphone : 514-312-6735

Tous les appareils donnés sont effacés de manière sécuritaire selon les normes certifiées ISO avant d'être remis à neuf et redistribués. Les articles non réutilisables sont recyclés de manière responsable pour réduire l'impact environnemental.

Soutenez les communautés locales et réduisez les déchets électroniques -- donnez vos appareils inutilisés dès aujourd'hui.

SOURCE Electronic Recycling Association

Personne-ressource pour les médias : Sally Tran, Association de Recyclage Électronique, Courriel : [email protected], Téléphone : 514-307-2464