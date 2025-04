la première grille à granulés de recteq conçue pour les grilleurs au gaz

EVANS, Géorgie, 17 avril 2025 /CNW/ - recteq, une marque de barbecue au bois en croissance rapide, a annoncé le lancement sur le marché du X-Fire Pro. Chauffé avec des granulés de bois 100 % naturel plutôt qu'avec des réservoirs de gaz ou de propane, le X-Fire Pro utilise la cuisson à double mode et le contrôle adaptatif de la gâchette pour offrir l'expérience de cuisson à couvercle ouvert d'un barbecue au gaz traditionnel, tout en permettant aux grilleurs de cuisiner des recettes classiques basses et lentes.

Avec des températures de 225 °F à 1250 °F, le X-Fire Pro permet aux grilleurs de passer d'un mode grillage à haute chaleur et pratique à un mode fumée à basse chaleur, le tout avec la saveur de bois que les barbiers adorent.

Le contrôle adaptatif de la gâchette est le premier du genre pour le recteq, ce qui permet aux grilleurs d'ajuster la quantité de tir direct. Montez-le haut pour une flamme plus directe et une croûte de steakhouse instantanée, ou abaissez-le pour une cuisson classique.

Le barbecue aux granulés a une surface de cuisson de 825 pouces carrés, assez grand pour 28 côtelettes de porc ou 26 burgers. Il est doté d'un déflecteur de chaleur en acier inoxydable 304, de grilles en fonte et d'une trémie de 20 livres, pour une cuisson d'environ 20 heures.

Le X-Fire Pro est doté du contrôle PID pour maintenir des températures précises tout en utilisant le mode fumée et le Wi-Fi à double bande pour se connecter à l'application recteq. Comme les barbecues au gaz, les cadrans en mode Grill peuvent être réglés à des températures basses, moyennes et élevées, mais contrairement aux barbecues au gaz, il n'y a pas de conjectures sur le carburant, de défaillance du démarreur ou de flambées inattendues.

« Enfin, le meilleur barbecue au gaz est maintenant un barbecue aux granulés. « Il s'agit d'un tout nouveau concept de barbecue pour le recteq et la catégorie de barbecue aux granulés dans l'ensemble », a déclaré Ralph Santana, chef de la direction de recteq. « Nos recherches ont montré que bien que la majorité des grillades au gaz apprécient leur expérience de cuisson actuelle, ils aimeraient aussi pouvoir cuire lentement et à basse température. Nous nous sommes donc mis au défi de reproduire la commodité chaude, rapide et à couvercle ouvert du gaz tout en offrant ce contrôle supplémentaire et cette polyvalence du tabagisme sur les barbecues. Avec le X-Fire Pro, nous l'avons fait et nous sommes restés fidèles à notre ADN de qualité et de service à la clientèle. »

Le modèle X-Fire Pro comprend deux sondes de viande, un panneau de contrôle convivial, une garantie de six ans de premier plan, d'une durée de six ans, et un accès à l'équipe de service à la clientèle entièrement basée aux États-Unis de Recteq.

Le X-Fire Pro (1549,99 $) et une flèche de rôtisserie facultative (249,99 $) sont maintenant disponibles sur recteq.com, Amazon et certains détaillants à l'échelle nationale.

À PROPOS de recteq®

Recteq, dont le siège social est situé à Evans, en Géorgie, est une marque de style de vie en plein air spécialisée dans les barbecues à granulés de bois. Reconnue pour ses produits de haute qualité, son service à la clientèle aux États-Unis et sa technologie novatrice de barbecue intelligent connectée au Wi-Fi, recteq est l'une des marques de barbecue dont la croissance est la plus rapide dans la catégorie. Qu'il s'agisse de la première plaque chauffante au bois au monde ou du barbecue aux granulés le plus chaud sur le marché, recteq change le jeu du barbecue depuis 2009. recteq offre également une sélection de rubans, de sauces, d'accessoires de barbecue et de granulés de bois les plus vendus. Les barbecues à granulés de bois recteq sont disponibles aux États-Unis et au Canada en ligne à www.recteq.com, Amazon, ACE Hardware et d'autres détaillants sélectionnés.

