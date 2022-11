Recrutement de coroners à temps plein et de coroners à temps partiel - Lancement de l'appel de candidatures

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce l'ouverture d'un appel de candidatures pour deux postes de coroners à temps plein (anciennement nommés coroners permanents), dont un à Québec et un à Montréal, et plusieurs postes de coroners à temps partiel dans tous les territoires du Québec.

Comme annoncé lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur les coroners le 1er novembre dernier, outre les médecins, les notaires et les avocats et avocates, le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et de renouvellement du mandat d'un coroner prévoit l'admissibilité de nouveaux professionnels à la fonction de coroner. Les infirmiers et les infirmières, les ingénieurs et ingénieures ainsi que les pharmaciens et pharmaciennes sont désormais admissibles à exercer la fonction. L'expertise de ces professionnels sera positivement mise à contribution dans la mission du Bureau du coroner.

Conditions d'admission :

La personne candidate doit remplir l'une des conditions suivantes :

être membre du Barreau du Québec ;

être membre de la Chambre des notaires du Québec ;

être membre du Collège des médecins du Québec ;

être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières ou dans un autre domaine pertinent ;

être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ;

être membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

La personne candidate doit également posséder au moins huit années d'expérience pertinente dans l'exercice de sa profession pour la fonction de coroner à temps plein ou au moins quatre années d'expérience pertinente pour la fonction de coroner à temps partiel.

Toutefois, dans le territoire situé au nord du 50e parallèle et dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, une personne candidate peut soumettre sa candidature en vue d'une sélection à titre de coroner à temps partiel, même si elle ne possède pas quatre années d'expérience pertinente à la fonction.

Chaque année d'expérience manquante à un membre d'un ordre professionnel peut être compensée par une tranche de 30 crédits d'études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre d'un de ces ordres. De plus, chaque année d'expérience manquante à un membre du Collège des médecins du Québec peut être compensée par une année de spécialisation pertinente en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire avant le 12 décembre 2022, à 16 h 30 (HNE), en cliquant sur le bouton Postes offerts, à partir du site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs .

Pour des renseignements concernant ce poste, veuillez communiquer avec Mme Francine Tessier, adjointe administrative de la coroner en chef et des coroners permanents au Bureau du coroner, à [email protected] ou au 1 888 CORONER (267-6637), poste 20231.

SOURCE Bureau du coroner