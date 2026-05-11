MONTRÉAL, May 11, 2026 /CNW/ - Au nom de deux (2) consommateurs lésés, les avocates Me Nancy Fortin et Me Marie-Philip Simard, du cabinet juridique Klyden Legal, spécialisé en recours collectif et en droit corporatif, ont saisis la Cour Supérieure d'une action collective à l'encontre des agences de crédit ÉQUIFAX et TRANSUNION.

L'action collective vise à dédommager tous les consommateurs dont les renseignements personnels dans leur dossier de crédit auprès d'Équifax ou Transunion se sont avérés faux ou inexacts à un moment ou à l'autre depuis le 5 mai 2023.

En 2025, l'un des représentant, Kevin Villeneuve, a reçu plusieurs alertes d'Équifax lui indiquant qu'une nouvelle hypothèque avait été ajouté à son dossier de crédit. Or, Monsieur Villeneuve avait déjà une hypothèque sur sa maison. Après recherche et enquête, Monsieur Villeneuve a pu constater que cette hypothèque appartenait à un autre consommateur dénommé « Kevin Villeneuve » et dont les informations s'étaient retrouvées dans son dossier de crédit. Monsieur Villeneuve a dû faire preuve de persévérance afin de faire rétablir son dossier de crédit, sans aucune assistance des agences de crédit, qui ont continué d'affirmer pendant des mois que l'hypothèque lui appartenait.

« Le problème est documenté depuis plusieurs années dans les médias - lorsqu'il y a un problème avec son dossier de crédit, ni Équifax ni Transunion ne sont là pour vous aider. Le consommateur devient aux prises à régler le problème par lui-même, souvent en parlant avec plusieurs représentants des agences de crédit, sans résultat. »

- Citation de Me Marie-Philip Simard, avocate chez Klyden Legal

Le dossier a été piloté avec l'aide de l'Agence canadienne de crédit, entreprise spécialisée dans le rétablissement des dossiers de crédit des citoyens auprès d'Équifax et Transunion. Selon son Président, Alain Fortier, près de 79% des dossiers de crédit contiennent des erreurs :

« Le système actuel place la responsabilité sur les mauvaises épaules. C'est fou, il faut que je les menace pour faire bouger les choses. »

- Citation d'Alain Fortier, Agence canadienne de crédit

Les Demandeurs réclament un dédommagement de 5 000$ en dommages-intérêts par membre du Groupe, en plus de 5 000$ en dommages-intérêts punitifs.

Nous encourageons toutes les personnes ayant communiqué avec Équifax ou Transunion relativement à un problème dans leur dossier de crédit à contacter le cabinet d'avocat Klyden Legal via son site web www.klyden.ca afin de s'inscrire au présent recours.

Copie de la procédure est disponible ici.

SOURCE Klyden

Personne à contacter :Me Marie-Philip Simard, Klyden Legal, [email protected], Téléphone : 514-346-6721; Alain Fortier, Agence Canadienne de crédit, [email protected], (581) 890-5393