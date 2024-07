Reconstruction du CHSLD Nicolet en maison des aînés - Lancement des travaux de construction

MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - La députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy, a lancé officiellement aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, les travaux de reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet selon le concept des maisons des aînés (MDA).

Les travaux, qui s'amorcent sur le terrain du CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, consistent à construire un nouveau bâtiment d'une superficie de 30 998 mètres carrés. Ce dernier comptera sept étages ainsi qu'un stationnement au sous-sol et sera situé à l'est du bâtiment existant, le long de la rue Dickson, près de la rue Sherbrooke Est.

Cet édifice permettra de transférer 240 personnes provenant du CHSLD Nicolet actuel et des autres CHSLD du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Les places seront réparties entre 20 maisonnées de 12 personnes hébergées dans des chambres comportant une salle de bain individuelle complète avec douche.

Rappelons que le modèle des maisons des aînés évoque davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidentes et résidents et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées.

« La concrétisation de ce projet montre que nous poursuivons activement notre vaste chantier visant à améliorer l'hébergement des personnes aînées du Québec. Notre objectif est d'offrir aux résidentes et aux résidents un environnement chaleureux, semblable à un domicile et, surtout, organisé autour de soins et de services davantage axés sur leurs besoins. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le début de ces travaux est un jour significatif pour la communauté de l'est de Montréal. La concrétisation d'un tel projet est cruciale pour la qualité de vie des personnes aînées d'ici et de leur famille. Je vous assure que je suivrai de très près les prochaines étapes de sa réalisation au cours des prochains mois, car j'ai vraiment très hâte, tout comme vous, de découvrir ce milieu de vie amélioré au terme des travaux. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Ce projet s'inscrit dans le cadre du redéploiement de trois CHSLD du CIUSSS, soit Nicolet , Benjamin-Victor-Rousselot et Jeanne-Le Ber . Il vise à relocaliser 667 lits dans de nouvelles constructions inspirées du modèle des MDA.





Le projet de reconstruction de ces places en MDA fait partie des 2 400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

