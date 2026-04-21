Reconstruction du boulevard Chabot (R-363) et des infrastructures municipales, à Saint-Ubalde - Le chantier s'amorcera vers la fin du mois d'avril

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le projet de reconstruction du boulevard Chabot (R-363) sur une distance d'environ 2,9 kilomètres, ainsi que des infrastructures souterraines (aqueduc, égouts sanitaire et pluvial) sur une distance approximative de deux kilomètres, s'amorcera à la fin du mois d'avril 2026.

Ce chantier d'envergure, planifié sur deux ans, est réalisé en collaboration avec la Municipalité de Saint-Ubalde. En 2026, il s'échelonnera jusqu'en décembre. Après une pause hivernale, les travaux se poursuivront en 2027 pour une durée approximative de 30 semaines.

Le boulevard Chabot constitue un axe central pour Saint-Ubalde. Sa reconstruction complète permettra de moderniser les infrastructures afin qu'elles demeurent sécuritaires et durables pour plusieurs décennies.

Entraves et gestion de la circulation

Boulevard Chabot (R-363), de la fin avril à décembre 2026

Fermeture complète du boulevard Chabot (R-363), pendant un total d'environ 20 semaines, entre les rues des Érables et Rompré, puis entre les rues Rompré et Saint-Philippe. Des chemins de détour seront mis en place via les rues adjacentes pour les usagers. La circulation locale demeurera permise.

Une circulation en alternance est également prévue sur de courts tronçons lors de certaines interventions.

Le Ministère tient à préciser que les commerces demeureront accessibles pendant toute la durée des travaux.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724