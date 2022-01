Reconstruction des terminaux de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - La STQ a rencontré les représentants de la région

QUÉBEC, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ -- Dans le cadre du projet majeur de reconstruction des terminaux de la traverse de L'Isle-aux-Coudres, la Société des traversiers du Québec (STQ) a rencontré dans les derniers jours les représentants de la région de Charlevoix afin de présenter le projet dans son ensemble et les différentes étapes à réaliser dans le cadre du dossier d'opportunité en cours d'élaboration.

Outre la présentation des objectifs d'un dossier d'opportunité, les rencontres avaient pour but de prendre le pouls des différents intervenants politiques et socio-économiques de la région et de les inviter à soumettre leurs besoins et leurs attentes à la STQ dans le cadre de ce projet d'envergure. Ils auront jusqu'à la mi-février pour soumettre leurs suggestions. Les éléments recueillis permettront ainsi de documenter le dossier d'opportunité et d'évaluer l'ensemble des informations pertinentes pour finalement déterminer la meilleure option et assurer la pérennité du service à long terme pour la population. L'implication des acteurs locaux au tout début du projet permettra d'assurer qu'il soit structurant pour la région.

Un dossier d'opportunité fait partie intégrante de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique et la Société québécoise des infrastructures (SQI) est chargée de son application. Le délai moyen pour l'élaboration complète d'un dossier d'opportunité varie entre un et deux ans et le dépôt de celui-ci est prévu en 2023.

