Reconstruction de ponceaux et asphaltage de la route 116 : les travaux reprennent le 10 mai à Saint-Bruno-de-Montarville

LONGUEUIL, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il reprendra, à compter du 10 mai, les travaux de reconstruction de ponceaux entamés l'été dernier en vue de l'asphaltage de la route 116 est, qui aura lieu cette année entre la route 112 et le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville. Des entraves de nuit et durant quelques fins de semaine, notamment celle du 10 au 13 mai, seront requises jusqu'au début de l'automne afin de mener à terme le chantier.

Entraves et gestion de la circulation - Du 10 mai au début de l'automne

Sur la route 116 entre la route 112 et le boulevard Seigneurial Ouest

Lors de quelques fins de semaine, au début et pour les changements de phases, des entraves seront mises en place, notamment du vendredi 10 mai, 20 h, au lundi 13 mai, 6 h : Circulation à contresens sur la chaussée de la route 116 ouest, entre l'autoroute 30 et le boulevard Seigneurial Ouest

quelques fins de semaine, au début et pour les changements de phases, des entraves seront mises en place, : À l'occasion, notamment lors des travaux dans les secteurs de la route 112 et de l'autoroute 30, des fermetures complètes de la route 116 en direction est et de bretelles seront mises en place dans ces échangeurs, le soir et la nuit.

de l'autoroute 30, des fermetures complètes de la route 116 en direction est et de bretelles seront mises en place dans ces échangeurs, le soir et la nuit. Des fermetures partielles, impliquant parfois une circulation à contresens, sont à prévoir tout au long du chantier le soir et la nuit.

Lors de fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724