Reconstitution historique des pays participants aux Jeux olympiques de Montréal pour le 47(e) anniversaire du Parc olympique

Ainsi, au cours des 16 prochains jours, les visiteurs et visiteuses qui se rendent sur l'Esplanade du Parc olympique se retrouveront plongés en 1976, alors que tous les yeux de la planète étaient tournés vers la métropole.

« Ce projet s'inscrit dans la nouvelle mission du Parc olympique, celle de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique, alors que nous préparons le 50e anniversaire des installations », affirme Michel Labrecque, président-directeur général. « En pavoisant l'Esplanade aux couleurs des drapeaux historiques des pays participants, nous offrons une courte leçon d'histoire afin de comprendre rapidement le contexte historique et géopolitique dans lequel se sont déroulés les Jeux de Montréal », poursuit-il.

Les visiteurs pourront en effet contempler les drapeaux des 93 pays participants, dont 28 d'entre eux sont aujourd'hui relégués aux livres d'histoire, à la suite d'un changement de régime politique, d'une déclaration d'indépendance ou d'une modification graphique (voir liste complète au bas du communiqué). Ils pourront également en apprendre davantage sur le boycott des pays africains tout comme sur l'absence de la Chine et de Taïwan à Montréal, grâce à des panneaux explicatifs installés sur l'Esplanade, ainsi qu'un site Web spécialement dédié au projet.

Deux types de pavoisement

En plus du pavoisement historique de 1976, le Parc olympique basculera à un pavoisement contemporain à l'extérieur de la période des Jeux, du 2 août de l'année en cours, jusqu'au 16 juillet de l'année suivante. « Après moult consultations avec des historiens et des vexillologues, nous avons choisi de hisser les drapeaux actuels des pays participants à l'extérieur de la période anniversaire des Jeux », poursuit Michel Labrecque. « Cette proposition tient compte des sensibilités des visiteurs qui nous fréquentent à longueur d'année », ajoute-t-il. Par ailleurs, le Parc complètera le pavoisement contemporain en ajoutant les drapeaux d'acteurs clés qui ont eu un rôle prépondérant dans la tenue des Jeux. Les drapeaux du Québec, de la Ville de Montréal (hôte des Jeux), de la Confédération iroquoise (présente à la cérémonie de clôture) ainsi que le logo des Jeux de Montréal, viendront s'ajouter aux drapeaux actuels. (En conformité avec le protocole du Comité international olympique, le drapeau actuel et historique de la Russie sera remplacé par le drapeau des Jeux de Montréal.)

Des outils pédagogiques pour tous

En plus de la page Web parcolympique.ca/drapeaux et des panneaux explicatifs installés sur l'Esplanade, le Parc olympique rend disponible l'ensemble de sa recherche sur son site Web pour consultation et téléchargement. Un cahier d'exercice ludique rédigé par Pierre-Yves Villeneuve (Gamer) destiné aux élèves du deuxième cycle du primaire sera également publié juste à temps pour la rentrée scolaire.

« C'est avec curiosité et passion que j'ai piloté ce projet mémoriel. Au fil de mes recherches, j'ai découvert un pan oublié de l'histoire du Parc, qui mérite d'être mis en lumière. Ce travail aujourd'hui dévoilé a été fait avec une ouverture d'esprit et dans une volonté d'inclure des acteurs oubliés des Jeux. Nous demeurons ouverts aux commentaires et suggestions qui nous permettront d'améliorer cette mise en valeur de l'héritage olympique de Jeux de Montréal », affirme pour sa part Cédric Essiminy, Conseiller en relations publiques et responsable du projet de mise en valeur des drapeaux du Parc olympique.

« Cette mise en valeur mémorielle de l'Esplanade du Parc olympique jette les bases d'un cinquantième anniversaire qui promet d'être mémorable », renchérit Michel Labrecque. « Peu de villes dans le monde peuvent se targuer d'avoir des installations olympiques aussi vivantes que celles de Montréal. Célébrons-les », conclut-il.

Pays participants aux Jeux de Montréal dont les drapeaux ont été modifiés :



Pays Raison de la modification 1 Antilles néerlandaises Dissolution de la fédération (2010) 2 Belize Déclaration d'indépendance (1981) 3 Bermudes Modification graphique (1999) 4 Brésil Annexion de nouveaux États (1992) 5 Bulgarie Chute du Bloc de l'Est (1990) 6 Îles Caïmans Modification graphique (1999) 7 Corée du Sud Modification graphique (1984, 1997, 2011) 8 Costa Rica Modification graphique (1988) 9 Égypte Changement de régime politique (1984) 10 Grèce Modification graphique (1978) 11 Haïti Changement de régime politique (1986) 12 Honduras Modification graphique (2022) 13 Hong-Kong Changement de régime politique (1997) 14 Iran Changement de régime politique (1980) 15 Irak Changement de régime politique (1991, 2004, 2008) 16 Japon Modification graphique (1999) 17 Liechtenstein Modification graphique (1982) 18 Mongolie Chute du Bloc de l'Est (1992) 19 Paraguay Modification graphique (2013) 20 Philippines Modification graphique (1998) 21 Pologne Modification graphique (1980) 22 Porto Rico Modification graphique (1995) 23 République démocratique allemande Changement de régime politique (1990) 24 Roumanie Chute du Bloc de l'Est (1989) 25 Saint-Marin Modification graphique (2011) 26 Russie Changement de régime politique (1993) 27 Venezuela Annexion d'une nouvelle province (2006) 28 Yougoslavie Changement de régime politique (1992)

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 47 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

