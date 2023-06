RECONNAÎTRE L'APPORT DES PEUPLES AUTOCHTONES : DES CONTENUS VARIÉS ET UNE APPROCHE GLOBALE

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones à notre société sont importantes. La Journée nationale des peuples autochtones vise à amener toute la collectivité à reconnaître cet apport, mais constitue aussi une occasion tout indiquée pour en apprendre davantage. En plus de présenter de nombreux contenus dans le cadre de sa programmation, le Musée cherche depuis toujours des manières d'être plus à l'écoute, respectueux et sensible dans ses façons d'aborder ce sujet et de travailler avec les nations autochtones.

Un nouveau cadre de collaboration avec les nations autochtones

En continuité de cette volonté, le Musée de la civilisation a développé, avec le soutien de ses collaborateurs Inuit et des Premières Nations, un cadre de collaboration avec les nations autochtones, dont l'objectif est de favoriser le développement et le perfectionnement d'approches respectueuses des voix, des savoirs et des intérêts autochtones. Cette initiative permettra au Musée de poursuivre son cheminement vers des relations, avec les peuples autochtones, fondées sur l'importance de la rencontre, de la réconciliation et de l'écoute, tant dans son approche institutionnelle que dans le développement de ses contenus.

Principales actions

Mise sur pied d'un comité d'action muséale autochtone (CAMA)

Composé de membres des 11 nations autochtones présentes au Québec, ainsi que de professionnels et d'un gestionnaire du Musée, le CAMA est un comité permanent qui aura pour mandat de faire des recommandations au comité de direction du Musée, proposer des initiatives, discuter des enjeux muséaux et valider des propositions concernant, directement ou indirectement, les Autochtones.

Une action transversale qui vise les champs d'intervention suivants :

Programmation ;

Collections ;

Accueil et services aux visiteurs ;

Gestion des ressources humaines ;

Communications.

« Une rencontre égalitaire des sensibilités et des savoirs de nos sociétés ne peut qu'être bénéfique pour le vivre-ensemble et le développement des connaissances sur le monde, sur cet univers de territoires enchevêtrés que l'on nomme aujourd'hui le Québec, et sur les humains et les autres formes de vie qui, depuis des milliers d'années, l'ont parcouru, façonné, développé, pensé, incarné, aimé. À toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce cadre : nakurmiik, woliwon, mikwetc, tshinashkumitinau, tiawenk, nia'wen, wela'lioq, wliwni, migwech, merci! » Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« La rencontre de nos cultures et de nos expertises est prometteuse non seulement pour soutenir les efforts des nations autochtones, mais aussi pour inspirer la muséologie québécoise dans son évolution en tant que discipline. Plus largement, cela signifie que le moment est venu pour nous, nations autochtones, de reprendre notre place dans le monde et l'enrichir de nos chants, de nos danses, de nos savoirs et de nos expertises. » Nicole O'Bomsawin, membre de la nation Abénakise, anthropologue, muséologue et membre du conseil d'administration du Musée de la civilisation

Une invitation à (re) découvrir différents contenus portant sur les Premières Nations, les Inuit et leurs réalités

Que ce soit par une visite sur place ou virtuelle, par l'écoute d'un balado, d'une table ronde ou encore par la découverte d'un livre ou d'un produit autochtone, chaque nouvel apprentissage permet de s'ouvrir à une partie de la culture autochtone et de célébrer la diversité. Une occasion tout indiquée pour en apprendre davantage sur l'histoire, les cultures et les contributions des Premiers Peuples à notre société.

Parcourir : https://mcq.org/decouvrir/expositions/cest-notre-histoire/des-contenus-pour-en-apprendre-plus-sur-les-cultures-autochtones-au-quebec/

Exposition permanente

C'est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle

Que signifie être Autochtone au XXIe siècle ? Partez à la découverte des cultures autochtones d'aujourd'hui et de leurs visions du monde dans l'exposition C'est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe siècle, présentée par Hydro-Québec. S'appuyant sur une riche collection avec la présentation de plus de 450 objets, ainsi que sur des œuvres d'art contemporain d'artistes autochtones, l'exposition est le fruit d'une concertation étroite avec les 11 nations autochtones présentes au Québec.

Parcourir l'exposition : https://mcq.org/decouvrir/expositions/cest-notre-histoire/

Pour demain

Quelle est notre relation avec la Terre ? Que pouvons-nous faire aujourd'hui, pour demain ? Dans les cultures autochtones, le respect de l'environnement est une valeur fondamentale. Plusieurs apprentissages peuvent être faits en comprenant comment la nature et l'humain sont interdépendants, que la relation à la Terre implique un respect profond.

L'interdépendance du vivant est d'ailleurs bien illustrée dans l'œuvre Three Sisters de l'artiste Kanien'kehà : ka (mohawk) Skawennati, présentée dans l'exposition Pour demain. Dans un futur pas trop lointain, les mythiques trois sœurs (la courge, le maïs et les haricots), représentées sous forme de superhéroïnes, sont à nouveau respectées et reconnues pour agir en symbiose, avec attention et gentillesse, et sauver l'humanité.

Découvrir l'exposition : https://mcq.org/decouvrir/expositions/pour-demain/

