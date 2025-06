/R E P R I S E -- INVITATION À LA PRESSE - Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir, en primeur, la grande exposition internationale présentée en exclusivité canadienne : Titanic. Récits et destin/

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Une exposition de la firme espagnole Musealia, présentée au Musée de la civilisation avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel et la collaboration de La Presse.

Mercredi 18 juin 2025 à 10 h 30

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie)

Titanic. Récits et destin (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Nous connaissons tous et toutes le Titanic et son destin tragique. Mais que savons-nous des personnes qui se trouvaient à bord?

Quels étaient leurs rêves, leur quotidien, avant cette nuit fatidique du 14 au 15 avril 1912? En explorant des espaces fidèlement reconstitués, de la luxueuse suite de première classe à la chambre commune destinée aux passagers moins nantis, on y découvrira la société du début du 20e siècle et ses contrastes. Près de 200 objets authentiques et documents d'archives, accompagnés d'une trame narrative par audioguide, permettent de montrer les différentes réalités de celles et ceux qui ont voyagé à bord de ce paquebot dit insubmersible. Leurs récits, leurs destins… et l'âme du Titanic qui reprend vie.

