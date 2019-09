Reconnaître et inspirer une nouvelle génération de leaders et d'innovateurs en santé

LONDON, ON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Des étudiants en médecine de deuxième année qui ont fait leurs preuves en leadership communautaire, ont manifesté une aptitude spéciale pour les communications et s'intéressent à l'avancement des connaissances sont reconnus aujourd'hui par le Prix du Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC). Chaque récipiendaire reçoit un prix en argent de 5000 $ et une subvention de voyage pour lui permettre d'assister à l'édition 2020 de la Cérémonie d'investiture du TRMC, à Vancouver (C.-B.), où ils et elles auront l'occasion de rencontrer des lauréats du TRMC et d'échanger avec des leaders du secteur des soins de santé des quatre coins du pays.

Le TRMC a formé un partenariat réunissant des donateurs, Gestion financière MD et les facultés de médecine du Canada, pour rendre hommage à de jeunes leaders qui incarnent les qualités des lauréats du TRMC : persévérance, collaboration et esprit d'entreprise.

« Cette candidature constitue pour moi une source d'humilité incroyable. Je remercie sincèrement à tous ceux qui ont contribué de l'avoir rendue possible. Cette distinction témoigne des efforts des nombreuses personnes qui ont été pour moi des mentors et envers lesquelles j'ai une immense reconnaissance » a déclaré Joel Voth, récipiendaire du prix de la TRMC de l'Université McMaster.

« Nous célébrons les réalisations des géants des soins de santé au Canada afin d'attiser notre fierté, mais aussi d'inspirer la prochaine génération de leaders en santé qui pourraient changer le monde », a déclaré le président du conseil d'administration du TRMC, le Dr William Orovan. « Les commentaires exceptionnels que nous continuons de recevoir de nos récipiendaires au sujet de l'effet du prix et des contacts établis au cours de la cérémonie d'investiture nous confirment l'importance de cette initiative. »

« La Banque Scotia, Gestion financière MD et l'Association médicale canadienne sont fières d'appuyer le TRMC. Cette initiative est l'une de plusieurs qui s'inscrivent dans notre engagement de consacrer 115 millions de dollars sur une période de 10 ans à soutenir la profession médicale et à favoriser l'avancement des soins de santé au Canada. »

« MD est vouée à la communauté des médecins depuis 50 ans et est fière d'appuyer la prochaine génération de médecins par l'entremise du programme de prix du TRMC », a déclaré le président et chef de la direction de MD, Brian Peters. « Ce talent et cette détermination chez les étudiants en médecine augurent bien pour l'avenir du système de santé du Canada. »

Chacune des facultés de médecine et des sciences de la santé du Canada a facilité l'évaluation des candidatures et en a recommandé une. Les candidats doivent présenter trois lettres d'appui, y compris une référence provenant de la communauté non universitaire, qui décrivent leur effet sur la communauté, ainsi qu'une dissertation de 1000 mots précisant pourquoi il faudrait étudier leur candidature et énonçant les qualités du récipiendaire du TRMC qui les inspire le plus.

ADAM RAMZY

PRIX « Jim Glionna »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE

Faculté de médecine, Université de la Colombie-Britannique SHARIKA BRATHWAITE

PRIX « Gestion financière MD et Faculté des sciences de la santé de l'Université Queen's »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



ABDULLAH ISHAQUE

PRIX « Faculté de médecine et de dentisterie de l'Université de l'Alberta

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE CÉLINE SAYED

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



TINA GUO

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine Cumming de l'Université de Calgary »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE LÉANNE RONCIÈRE

PRIX « Dr Robert et Sharon Francis »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE

Faculté de médecine, Université McGill



LAURA NEUBERGER

PRIX « Gestion financière MD et Collège de médecine

de l'Université de la Saskatchewan »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE SAMUEL MAILHOT-LAROUCHE

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine de l'Université de Montréal »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



HENRY LI

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine Max Rady, Faculté des sciences de la santé Rady de l'Université du Manitoba »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE MARIE-CHRISTINE MILOT

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



MIRANDA WAUGH

PRIX « Jim Glionna »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE

École de médecine du Nord de l'Ontario CHARLOTTE LEMIEUX-BOURQUE

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine de l'Université Laval »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



BOJANA RADAN

PRIX « Gestion financière MD et École de médecine

et de dentisterie Schulich de l'Université Western »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE VIVIAN TAN

PRIX « Association des anciens de la Faculté de médecine de l'Université Dalhousie »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE

Faculté de médecine, Université Dalhousie



JOEL VOTH

PRIX « École de médecine Michael G. DeGroote de l'Université McMaster »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE MAGGIE O'DEA

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine de l'Université Memorial de Terre-Neuve »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



KARAN JOSHUA ABRAHAM

PRIX « Gestion financière MD et Faculté de médecine

de l'Université de Toronto »

du TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE



À PROPOS DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE MÉDICALE CANADIENNE

Le Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC) célèbre les héros du Canada dont le travail fait progresser la santé au Canada et dans le monde et favorise l'apparition de générations futures de professionnels de la santé en offrant des programmes locaux et nationaux d'éducation des jeunes, des bourses d'études et des distinctions. Cet hommage durable à la riche histoire médicale du Canada est présenté dans notre temple virtuel à www.cdnmedhall.org.

À PROPOS DE GESTION FINANCIÈRE MD INC.

Avec près de 50 ans d'expérience axée sur les médecins, MD a un but principal : aider les médecins du Canada à atteindre le bien-être financier. MD avait plus de 49 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 23 août 2019 et elle se consacre au service des médecins du Canada et de leur famille. Gestion financière MD inc. détient la propriété exclusive ou majoritaire de ses sept filiales (le Groupe d'entreprises MD). Elle offre des produits et services financiers, est gestionnaire de fonds pour la Famille des fonds MD et offre des services de conseils en placement. Gestion MD limitée a été la première du Groupe d'entreprises MD à être fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est la propriété exclusive de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée des sociétés du Groupe d'entreprises MD, visitez Md.ca.

À PROPOS DE LA BANQUE SCOTIA

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un important fournisseur de services financiers dans les Amériques. Nous sommes déterminés à aider nos plus de 25 millions de clients à améliorer leur sort grâce à une vaste gamme de conseils, de produits et de services, y compris les services bancaires personnels et commerciaux, la gestion de patrimoine et les services bancaires privés, les services bancaires d'entreprise et d'investissement et les marchés financiers. Avec une équipe de plus de 100 000 employés et des actifs de plus de 1 billion de dollars (au 31 juillet 2019), la Banque Scotia est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, visitez www.scotiabank.com et suivez-nous sur Twitter @ScotiabankViews.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements déterminants au profit des médecins et de leurs patients.

