Reconnaissance RH : souligner l'excellence de la profession!

Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, souligne l'événement en ces mots : « Dans le contexte actuel, l'Ordre estime qu'il est essentiel de saluer publiquement les efforts des CRHA | CRIA. Cette reconnaissance tangible accordée par les pairs et les gens d'affaires agit comme un puissant hommage et souligne leur créativité et leur audace. Nos organisations ont grand besoin de ce dynamisme et de l'espoir qu'il inspire, surtout à travers les transformations que la pandémie de la COVID-19 amène dans les milieux de travail. »

Prix Reconnaissance RH : l'excellence des RH dans nos organisations

Bénévolat Opération Nez Rouge Jean-Philippe Giroux Développement des compétences Mondou Jean-Philippe Lavoie, CRIA



Diversité et inclusion Arjo Sandrine Ayotte, CRHA Fonction publique et parapublique Ministère des Transports Olivier Bouchard, CRIA



Gouvernance Daniel H. Lanteigne, CRHA AFP Québec Grande entreprise Banque Nationale du Canada Nathalie La Rochelle, CRHA



OBNL CODEM/CJE Centre-sud/Plateau Mont-Royal / Mile-EndRachel Guidet, CRHA Livre de l'année Améliorer la gestion du changement dans les organisations Martin Lauzier, CRHA, et Nathalie Lemieux, CRHA



Partenariat syndical/patronal Aéroports de Montréal Syndicat des employés-E-S des aéroports de Montréal (C.S.D) Myrrha Dubé-Bédard, CRIA et Sylvain Lizotte PME SBI - Fabricant de poêles international

Stéphanie Langlais, CRIA



Relève Pélican International Inc. Valérie Gauthier, CRIA Santé et mieux-être Corporation d'Urgences-Santé Mathieu Campbell, CRIA



Stratégie de recrutement Mazars Canada Michel Delisle, CRHA Transformation SSQ Assurance Martin Robert, CRHA

Distinction Fellow : le symbole d'excellence de la profession CRHA | CRIA

Le dévoilement a également été l'occasion de rendre hommage à des CRHA-CRIA d'exception qui se sont illustrés dans leur carrière et ont contribué à l'essor de la profession. Cette année, ce sont trois professionnels qui reçoivent la Distinction Fellow, un honneur qui les reconnaît comme étant de véritables novateurs et visionnaires qui ont repoussé les limites de la profession. Il s'agit d'Yvon Chouinard, CRHA; de Martin Dubé, CRHA; et de Tania Saba, CRHA.

Prix Engagement : souligner les bénévoles qui soutiennent la mission de l'Ordre

Le prix Engagement reconnaît la contribution de bénévoles à la réalisation de la mission de l'Ordre et à la réussite de ses activités. Ce prix récompense des personnes qui travaillent bien souvent dans l'ombre, soulignant la qualité et la richesse de leur engagement ainsi que leur motivation et dévouement exceptionnels. En 2020, l'Ordre salue l'apport de quatre bénévoles : Geneviève Cloutier, CRHA; France Dufresne, CRIA; Chantal Bilodeau, CRIA; et Keenan O'Neil, CRHA.

À propos de l'Ordre des CRHA

Regroupant près de 11 000 professionnels membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques en ressources humaines au sein des organisations. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

