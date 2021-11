Reconnaissance et célébration des contributions exceptionnelles du milieu de la recherche sur le cancer au Canada

L'ACRC reconnaît cinq chefs de file exceptionnels du milieu de la recherche sur le cancer au

Canada lors de sa Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer 2021

TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la journée d'ouverture de la sixième Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer (CCRC), l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC) annoncera les lauréats de ses prix biennaux, qui soulignent les contributions importantes à la recherche sur le cancer au Canada.

Lancés en 2011, les prix de l'ACRC reconnaissent et célèbrent les contributions des personnes qui ont exercé une influence remarquable sur la recherche sur le cancer et sur le milieu de la recherche en cancérologie, ainsi que celles des personnes qui ont fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière de participation des patients à la recherche sur le cancer.

« Ces prix visent à reconnaître les personnes clés du milieu de la recherche sur le cancer au Canada, qui font avancer les programmes de recherche et ouvrent la voie aux autres », a déclaré la docteure Sara Urowitz, directrice générale de l'ACRC. « Chacun de nos lauréats a été désigné par ses pairs, afin de souligner son leadership global et son engagement envers l'excellence dans la recherche sur le cancer et la participation des patients. »

Voici les lauréats de 2021 :

Barry Stein , président et chef de la direction de Cancer Colorectal Canada est le lauréat du prix Leadership exceptionnel dans la participation des patients à la recherche sur le cancer pour son plaidoyer inlassable en faveur de l'amélioration de l'accès aux traitements pour les patients atteints de cancer en facilitant leur participation aux essais cliniques et pour son engagement à promouvoir la prévention primaire et à assurer le dépistage du cancer colorectal dans la population canadienne.

est le lauréat du prix pour son plaidoyer inlassable en faveur de l'amélioration de l'accès aux traitements pour les patients atteints de cancer en facilitant leur participation aux essais cliniques et pour son engagement à promouvoir la prévention primaire et à assurer le dépistage du cancer colorectal dans la population canadienne. Docteure Linda Watson, directrice scientifique de la recherche appliquée et de l'expérience des patients, Cancer Care Alberta , est la lauréate du prix Leadership exceptionnel dans la participation des patients à la recherche sur le cancer pour son dévouement aux soins centrés sur la personne et son engagement à améliorer l'expérience des patients atteints de cancer en Alberta et dans tout le Canada , ainsi que pour son leadership dans la promotion des soins infirmiers en oncologie et l'amélioration des résultats des patients, grâce à la science de la mise en œuvre.

, est la lauréate du prix pour son dévouement aux soins centrés sur la personne et son engagement à améliorer l'expérience des patients atteints de cancer en et dans tout le , ainsi que pour son leadership dans la promotion des soins infirmiers en oncologie et l'amélioration des résultats des patients, grâce à la science de la mise en œuvre. Docteur Bradley Wouters , scientifique chevronné, Princess Margaret Cancer Centre; vice-président directeur pour la science et la recherche, Réseau universitaire de santé est le lauréat du prix Leadership exceptionnel dans la participation des patients à la recherche sur le cancer pour son engagement à faciliter l'excellence de la recherche sur le cancer dans toutes ses disciplines dans le cadre de son rôle de premier plan au sein du Réseau universitaire de santé, pour la promotion de collaborations en recherche entre plusieurs centres afin d'accélérer la recherche translationnelle, et pour sa réactivité aux besoins nationaux et mondiaux créés par la pandémie.

est le lauréat du prix pour son engagement à faciliter l'excellence de la recherche sur le cancer dans toutes ses disciplines dans le cadre de son rôle de premier plan au sein du Réseau universitaire de santé, pour la promotion de collaborations en recherche entre plusieurs centres afin d'accélérer la recherche translationnelle, et pour sa réactivité aux besoins nationaux et mondiaux créés par la pandémie. Docteure Connie Eaves , Ph. D., MSRC, FRSE, FRSL, Terry Fox Laboratory, BC Cancer, Department of Medical Genetics et School of Biomedical Engineering de l'Université de la Colombie-Britannique est la lauréate du prix Réalisations exceptionnelles en matière de recherche sur le cancer pour ses contributions scientifiques pionnières, avant-gardistes et révolutionnaires émanant de l'étude des cellules souches hématopoïétiques, mammaires et cancéreuses, et pour son dévouement au mentorat exceptionnel de stagiaires et de chercheurs en début de carrière, ainsi que pour la promotion des femmes dans les sciences.

est la lauréate du prix pour ses contributions scientifiques pionnières, avant-gardistes et révolutionnaires émanant de l'étude des cellules souches hématopoïétiques, mammaires et cancéreuses, et pour son dévouement au mentorat exceptionnel de stagiaires et de chercheurs en début de carrière, ainsi que pour la promotion des femmes dans les sciences. Elisabeth Baugh, présidente de la Coalition mondiale contre le cancer de l'ovaire et ancienne chef de la direction de Cancer de l'ovaire Canada est la lauréate du prix Services exceptionnels en matière de recherche sur le cancer pour son leadership en tant que chef de la direction de Cancer de l'ovaire Canada . Elle a créé une organisation nationale unifiée pour soutenir les Canadiennes qui vivent avec un cancer de l'ovaire ainsi qu'une une vision stratégique des priorités de recherche, et a mobilisé les femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire pour plaider avec succès en faveur du tout premier investissement fédéral ciblé dans la recherche sur le cancer de l'ovaire. Madame Baugh a également défendu la cause du cancer de l'ovaire à l'échelle mondiale, en fondant la Journée mondiale du cancer de l'ovaire en 2013 et en prenant la tête d'une coalition mondiale afin que cette maladie devienne une priorité urgente, toutes les femmes méritant les meilleurs soins.

L'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC) est un regroupement d'organisations qui, ensemble, financent la majeure partie des recherches sur le cancer au Canada. Ces recherches permettront d'améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer, et d'augmenter les chances de survie des patients. L'Alliance compte plus de 30 membres, parmi lesquels des organismes et des programmes fédéraux de financement de la recherche, des organismes de recherche provinciaux, des organismes provinciaux de traitement du cancer, des organismes caritatifs de lutte contre le cancer et d'autres associations bénévoles. Ses membres sont mus par la conviction que les organismes canadiens de financement de la recherche sur le cancer peuvent, ensemble et grâce à une collaboration efficace, maximiser les efforts de lutte contre cette maladie et accélérer la découverte de traitements au bénéfice des Canadiens touchés par le cancer. Le Bureau administratif de l'ACRC est soutenu par le Partenariat canadien contre le cancer, un organisme indépendant, sans but lucratif, financé par le gouvernement fédéral pour accélérer la lutte contre le cancer pour tous les Canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site : http://www.ccra-acrc.ca .

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

À titre de coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer , le Partenariat œuvre de concert avec des partenaires pour réduire le fardeau du cancer pour les Canadiens. Après 10 ans de collaboration, le Partenariat accélère les efforts visant à améliorer l'efficacité et l'efficience du système de lutte contre le cancer, tout en alignant ses priorités communes et en soutenant un changement positif dans l'ensemble du continuum des soins du cancer. Le Partenariat continue de soutenir les travaux menés par la communauté en oncologie dans son ensemble afin de concrétiser ses objectifs communs sur 30 ans : un avenir dans lequel les Canadiens auront un accès équitable à des soins contre le cancer de qualité, moins de personnes recevront un diagnostic de cancer, plus de personnes y survivront et celles touchées par la maladie jouiront d'une meilleure qualité de vie. Créé par le gouvernement fédéral en 2006 pour mettre en œuvre la Stratégie, le Partenariat reçoit un financement permanent de Santé Canada pour continuer de diriger la Stratégie avec des partenaires de l'ensemble du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.partenariatcontrelecancer.ca .

