L'ACRC reconnaît cinq chefs de file exceptionnels du milieu de la recherche sur le cancer au Canada lors de sa Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer de 2023

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC) annoncera les lauréats de ses prix biennaux, qui soulignent des contributions importantes à la recherche sur le cancer au Canada. La remise de prix aura lieu lors de la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer, qui se tiendra à Halifax du 12 au 14 novembre.

Lancés en 2011, les prix de l'ACRC reconnaissent et célèbrent les contributions de personnes qui ont exercé une influence remarquable sur la recherche sur le cancer et sur le milieu de la recherche en oncologie, ainsi que celles de personnes qui ont fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière de participation des patients à la recherche sur le cancer.

« Ces prix visent à reconnaître des personnes clés du milieu de la recherche sur le cancer au Canada qui font avancer les programmes de recherche et ouvrent la voie à d'autres, explique Sara Urowitz (Ph. D.), directrice générale de l'ACRC. Chacun de nos lauréats a été désigné par ses pairs, afin de souligner son leadership global et son engagement envers l'excellence dans la recherche sur le cancer et la participation des patients. »

Voici les lauréats de 2023, en ordre alphabétique :

Harvey Max Chochinov , M.D., Ph. D., FRCPC, MSRC, MACSS, O.C., O.M., professeur distingué de psychiatrie à l'Université du Manitoba et scientifique principal à l'Institut de recherche d'Action cancer Manitoba , reçoit le prix « Réalisations exceptionnelles en matière de recherche sur le cancer » pour le caractère transformateur et la portée internationale de ses recherches dans les domaines de la psycho-oncologie et des soins palliatifs, ainsi que pour son engagement à préserver la dignité des patients, à améliorer les soins des personnes en fin de vie et à faire preuve de compassion à leur égard.





Tak Wah Mak , Ph. D., D. Sc., M.D. (spécialisé), O.C., O.Ont., MSR, MSRC, directeur du Campbell Family Institute for Breast Cancer Research et scientifique senior, Princess Margaret Cancer Centre, University Health Network et professeur à l'Université de Toronto et à l'Université de Hong Kong , reçoit le prix « Réalisations exceptionnelles en matière de recherche sur le cancer » pour ses contributions scientifiques et son leadership international, qui ont permis de mieux comprendre la génétique et la biologie moléculaire du cancer et du système immunitaire, fondements des immunothérapies modernes.





David McMullen , qui apporte passion et énergie aux nombreux rôles de leadership et de conseil qu'il a occupés au sein de Myélome Canada et du Canadian Myeloma Research Group, et qui est représentant des patients au sein du Groupe canadien des essais sur le cancer, reçoit le prix « Leadership exceptionnel dans la participation des patients à la recherche sur le cancer » pour son travail de longue date de promotion de l'engagement des patients et sa propre participation en tant que patient à des essais cliniques sur le cancer et à d'autres recherches, ainsi que pour le travail considérable qu'il a accompli en élaborant et en menant des programmes de soutien pour les patients atteints de myélome multiple.





Stephen M. Robbins , Ph. D., directeur de l'Institut Lady Davis de recherches médicales de l'Hôpital général juif, titulaire de la Chaire de pharmacologie GlaxoSmithKline, et professeur au Département d'oncologie Gerald Bronfman de l'Université McGill, reçoit le prix « Leadership exceptionnel en matière de recherche sur le cancer » pour les rôles de leadership importants qu'il a assumés tout au long de sa carrière, pour ses efforts visant à renforcer tous les piliers de la recherche canadienne sur le cancer à l'échelle nationale et internationale, et pour la promotion d'une entreprise de recherche plus équitable, diversifiée et inclusive.





Mandana Vahabi , I.A., Ph. D., FACSI, professeure à l'Université métropolitaine de Toronto et scientifique auxiliaire à l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, reçoit le prix « Services exceptionnels en matière de recherche sur le cancer » pour ses recherches d'avant-garde, innovantes et marquantes dans des domaines souvent sous-financés et pour sa volonté de mettre en lumière l'importance de l'intégration de la recherche dans la pratique, en particulier pour les communautés mal desservies du Canada et de l'Inde.

