Reconnaissance du diagnostic : les chiropraticiens saluent une avancée importante pour l'accès aux soins au Québec

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'Ordre des chiropraticiens du Québec salue l'annonce conjointe de l'Office des professions et du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à reconnaitre formellement à davantage de professionnels, dont les chiropraticiens, le droit de poser un diagnostic dans leur champ de compétence. Cette avancée permettra aux docteurs en chiropratique de déployer entièrement leurs compétences au bénéfice des Québécois et Québécoises vivant avec des troubles neuromusculosquelettiques.

Cette recommandation s'inscrit dans la foulée des travaux du comité d'experts mandaté pour évaluer l'opportunité de confier à plus de professionnels la capacité de poser un diagnostic, dans l'objectif d'améliorer l'accès et la fluidité des services de première ligne.

Elle fait également écho aux démarches soutenues menées par l'Ordre qui, conformément à sa mission, s'assure que le cadre d'exercice permette une utilisation pleine et cohérente des compétences de ses membres dans l'organisation des soins.

« Depuis plusieurs années, l'Ordre contribue activement à faire reconnaitre le rôle des chiropraticiens dans le réseau de la santé, en soutenant leur droit et leur devoir de poser des diagnostics dans leur champ de compétence. Cette avancée permettra de renforcer la contribution des chiropraticiens au système de santé et conséquemment, l'accessibilité aux soins et services de santé », mentionne Dr Philippe Larivière, président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

La mise en œuvre des recommandations pourrait mener à des modifications législatives, notamment par une modernisation de la Loi sur la chiropratique. L'Ordre souhaitera contribuer activement aux prochaines étapes afin d'assurer un encadrement rigoureux de la pratique.

Des retombées concrètes pour les patients

La reconnaissance formelle du diagnostic par les chiropraticiens ouvre la voie à la mise en place de solutions proposées par l'Ordre pour améliorer l'offre de services aux patients, notamment :

un meilleur accès aux services pour certaines clientèles, comme les personnes accidentées du travail ou de la route ;

la possibilité de prescrire et d'interpréter des examens diagnostiques, incluant certaines analyses de laboratoire ;

la possibilité que les examens prescrits et effectués par les chiropraticiens, notamment les examens d'imagerie diagnostique, soient couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec;

le développement de corridors de référence vers des médecins spécialistes ;

une intégration des chiropraticiens au sein des groupes de médecine familiale (GMF) afin d'améliorer la prise en charge des troubles neuromusculosquelettiques.

« Pour l'Ordre, l'officialisation de cette compétence ayant déjà été reconnue est une avancée significative. Conformément à notre mandat de protection du public, nous offrons notre entière collaboration aux travaux à venir afin d'assurer une mise en œuvre cohérente, sécuritaire et conforme aux meilleures pratiques », a conclu Dr Philippe Larivière.

À propos de l'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public et la qualité des soins par l'encad, rement de la chiropratique et le soutien au développement des compétences des membres. Sa vision est de favoriser l'accès de la population à une chiropratique rigoureuse, reconnue et pleinement intégrée aux trajectoires de soins.

SOURCE Ordre des chiropraticiens du Québec

Pour tout renseignement : Nathalie Bonneau, Coordonnatrice aux communications et aux médias sociaux, Téléphone : 514-355-8540, [email protected]