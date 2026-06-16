Intégration des ostéopathes au sein de l'Ordre des chiropraticiens du Québec - L'Ordre des chiropraticiens du Québec prend acte de la décision du gouvernement

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Ordre des chiropraticiens du Québec a pris acte de la décision du gouvernement d'intégrer les ostéopathes au sein de son ordre. Cette orientation marque une évolution importante du cadre professionnel entourant les soins neuromusculosquelettiques au Québec.

L'Ordre entend aborder les prochaines étapes avec ouverture et dans un esprit de pleine collaboration avec l'ensemble des parties impliquées. Il est souhaité que ce processus soit mené avec rigueur, dans le respect des principes de l'encadrement professionnel et des spécificités propres à chacune des professions, afin d'assurer la mise en place d'un cadre clair, représentatif, cohérent et sécuritaire.

« La mission première de l'Ordre demeure la protection du public et la qualité des soins. Ces éléments seront au coeur de l'ensemble des travaux à venir, tout en tenant compte des champs d'exercice et des expertises distinctes des chiropraticiens et des ostéopathes », affirme Dr Philippe Larivière, président de l'Ordre.

Les travaux qui seront menés au cours des prochains mois en collaboration entre l'Ordre, Ostéopathie Québec et l'Office des professions du Québec (OPQ), permettront de définir l'ensemble des bases liées à l'exercice de la profession d'ostéopathe ainsi que les éléments de gouvernance de l'Ordre. Le champ d'exercice et les activités professionnelles qui seront réservées aux ostéopathes seront précisés, ce qui pourrait représenter une occasion de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire des chiropraticiens, notamment en actualisant la Loi sur la chiropratique.

« Nous sommes conscients de l'ampleur et de la complexité que cette intégration représente. L'Ordre assumera pleinement son rôle afin d'en assurer une mise en oeuvre cohérente et ordonnée, dans l'intérêt du public et du bon fonctionnement des pratiques », ajoute Dr Larivière.

À propos de l'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public et la qualité des soins par l'encadrement de la chiropratique et le soutien au développement des compétences des membres. Sa vision est de favoriser l'accès de la population à une chiropratique rigoureuse, reconnue et pleinement intégrée aux trajectoires de soins.

SOURCE Ordre des chiropraticiens du Québec

Pour tout renseignement : Nathalie Bonneau, Coordonnatrice aux communications et aux médias sociaux, [email protected]