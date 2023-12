Recommandations des coroners - Une nouvelle façon de consulter les rapports des coroners contenant des recommandations

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner est heureux d'annoncer une nouvelle façon pour la population de consulter les rapports des coroners contenant des recommandations visant à protéger la vie. Chaque mercredi, lorsque les coroners auront produit au cours de la dernière semaine des rapports qui contiennent des recommandations, le Bureau du coroner les rendra publics dans la section Nouvelles de la page d'accueil de son site Internet. Nous vous invitons à consulter les premières publications parues les 6 et 13 décembre .

À propos des recommandations

Les recommandations des coroners sont des mesures préventives qui visent à protéger la vie humaine et éviter des décès dans des circonstances semblables. Elles sont issues de l'analyse des causes et des circonstances des décès par les coroners lors de leurs investigations ou enquêtes publiques. Elles donnent lieu à des changements concrets et nourrissent les débats publics, ce qui permet d'éviter des décès tout en sensibilisant la population à certains risques.

