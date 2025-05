La nouvelle identité reflète notre évolution en tant qu'innovateur mondial en matière de liquides industriels et de mobilité

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Recochem, un leader mondial en liquides automobiles et fonctionnels, a annoncé le regroupement de son portefeuille de marques emblématiques sous un nouveau nom : Performance Fluid Experts (PFX) GroupMC (https://pfxgroup.com/). Cette initiative majeure marque un tournant pour l'entreprise, témoignant de son engagement envers l'innovation de calibre international, de ses partenariats clients de confiance ainsi que de son rôle de force motrice dans l'industrie.

PFX GroupMC regroupe une gamme complète de marques de confiance et réputées, notamment PrestoneMD, Adam's PolishesMD, HD ExpertMD, HoltsMD, DiggersMD, OEMMD, Engine IceMD, POR-15MD, SolvableMD, et bien d'autres. Depuis longtemps, la famille de produits de PFX Group™ est reconnue à travers les canaux de vente au détail, du secteur industriel, du commerce électronique et des distributeurs. Elle est renommée pour sa technologie de pointe, sa fiabilité et sa qualité.

« PFX GroupMC représente le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous représentons : l'expertise, un esprit d'avant-garde et une profonde volonté d'aider nos clients à atteindre de nouveaux sommets, puis à les surpasser. », a déclaré Jason Colwell, président-directeur général de Recochem. « En nous unifiant sous le nom de PFX, nous communiquons non seulement notre position comme force fiable, mais aussi notre volonté de relever les défis de demain avec encore plus d'énergie et d'agilité. »

La transition vers PFX GroupMC est déjà en cours et se manifestera progressivement à travers nos documents, produits et communications. Pendant cette période, les sites Web des unités opérationnelles et les canaux de médias sociaux actuels continueront de fonctionner. Même si la marque évolue, notre engagement sans faille envers l'excellence du service et la qualité des produits demeure inchangé. Pour nos clients actuels, rien ne change au quotidien. Tous les produits, services et points de contact actuels resteront les mêmes pendant la transition.

« Ce nouveau chapitre renforce notre statut de partenaire stratégique et dynamique qui maîtrise tous les aspects de son processus, du développement à la distribution du produit, garantissant ainsi à notre clientèle internationale des produits et des services de qualité supérieure », a déclaré M. Colwell.

Fondée en 1951, Recochem s'est imposée comme une pionnière dans le développement et la distribution de liquides de haute performance. L'intégration de Prestone, acquise en 2024, a renforcé son rôle d'expert verticalement intégré dans les technologies des liquides. Avec ses dix-sept usines de fabrication à travers le monde et ses quatre centres de recherche et développement, PFX GroupMC offre des solutions de pointe pour une vaste gamme d'applications de liquides dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et pour la maison.

« PFX GroupMC est plus qu'un nom, c'est un engagement à répondre aux besoins évolutifs des clients et des industries », a déclaré M. Colwell. « En exploitant une culture d'innovation et de changement, nous sommes bien placés pour mener la prochaine ère de solutions de pointe en matière de liquides. »

À propos de Recochem

Fondée en 1951, et ayant son siège social à Montréal, Québec, Canada, Recochem est un leader mondial dans la fabrication, la vente et la distribution de liquides de transport après-vente et pour la maison. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des produits de marque, de marques privées et des produits en vrac, notamment des liquides de refroidissement, des produits d'entretien et d'esthétique automobile, des liquides lave-glace, du fluide d'échappement diesel, ainsi qu'une vaste gamme de liquides pour la maison et de produits chimiques industriels. L'entreprise sert des consommateurs et des clients industriels partout dans le monde grâce à ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie-Pacifique. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.recochem.com

À propos de Performance Fluid Experts (PFX) GroupMC

Performance Fluid Experts (PFX) GroupMC est un innovateur mondial dans le domaine des liquides industriels et de mobilité de haute performance. Réunissant un portefeuille de marques emblématiques de confiance, notamment PrestoneMD, Adam's PolishesMD, HD ExpertMD, HoltsMD, DiggersMD, OEMMD, Engine IceMD, POR-15MD, SolvableMD et autres, PFX GroupMC propose des solutions fiables et de pointe aux canaux de vente au détail, du secteur industriel, du commerce électronique et des distributeurs. Basé à Montréal, Québec, Canada et soutenu par des sites de production et des centres de R & D dans le monde entier, PFX GroupMC allie qualité, vision d'avant-garde et excellence du service pour répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle internationale. https://pfxgroup.com/

SOURCE Recochem

Personne-ressource pour les médias: Gretchen Hickman, V.P. principale, Marketing, PFX Group, [email protected]