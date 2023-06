Recherche et innovation en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Québec octroie plus de 24 M$ à Merinov

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 24,07 millions de dollars, d'ici 2026, à Merinov, notamment pour poursuivre la mise en place du carrefour de l'innovation en pêches et aquaculture à Grande-Rivière, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui en son nom ainsi qu'en celui du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon. Il était accompagné du député de Gaspé, adjoint gouvernemental aux pêches et adjoint gouvernemental à la ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Stéphane Sainte-Croix, à l'occasion de la pelletée de terre lançant le début des travaux. Cette annonce s'inscrit en marge d'une tournée régionale du ministre Lamontagne en Gaspésie.

Une somme maximale de 15,57 millions de dollars sur trois ans est octroyée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour soutenir les activités et les travaux de recherche et d'innovation de Merinov, en appui au secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) attribue également une contribution gouvernementale non remboursable de 8,5 millions de dollars à Merinov afin de soutenir les organismes de recherche et d'innovation.

Le carrefour de l'innovation en pêches et aquaculture vise à promouvoir l'innovation durable et la formation d'une relève qualifiée. Le projet comprend la rénovation et la reconfiguration des installations actuelles, la mise à niveau de la salle des bassins et la jonction des deux bâtiments par un agrandissement.

Citations :

« Le centre Merinov met le talent et la créativité de ses experts au service des entreprises du secteur des pêches, de l'aquaculture et de la transformation. En ce sens, il agit comme un véritable catalyseur afin d'aider nos entreprises à innover et à demeurer compétitives. Je me réjouis donc de la poursuite de cet important projet pour l'industrie bioalimentaire ainsi que pour les économies régionale et nationale. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'innovation est la solution pour augmenter notre productivité et créer plus de richesse collective. Avec ce nouveau centre de recherche, Merinov contribuera à la croissance des entreprises du domaine des pêches et de l'aquaculture, un secteur d'activité important pour l'économie du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La bonification des espaces de recherche de Merinov va renforcer l'offre de services en aquaculture, un secteur doté d'un grand potentiel de croissance, en plus de créer des emplois de qualité. Ainsi, les travaux d'infrastructures entrepris par l'organisation consolideront son leadership en matière de recherche sur les pêches et l'aquaculture, au bénéfice de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de tout le Québec. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, adjoint gouvernemental aux pêches et adjoint gouvernemental à la ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Fondé en 2010, Merinov est le seul centre de recherche appliquée au Québec voué à la pêche, à l'aquaculture en eau marine et à la transformation des produits marins. Cet organisme sans but lucratif est issu d'un partenariat entre le Cégep de la Gaspésie et des Îles, l'Université du Québec à Rimouski et le MAPAQ.

et le MAPAQ. Depuis la création du centre de recherche, le MAPAQ accorde un soutien financier pluriannuel à l'organisme.

création du centre de recherche, le MAPAQ accorde un soutien financier pluriannuel à l'organisme. Le Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec 2018-2025 a pour principal objectif de favoriser le développement de l'industrie des pêches et de l'aquaculture.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation, et de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

MEIE sur les réseaux sociaux :

Sources : Mathieu St-Amand Directeur des communications Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional

et ministre responsable de la Métropole

et de la région de Montréal Tél. : 418 691-5650 Sophie J. Barma Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 581 993-5016 Courriel : [email protected] Jérôme Philippe Tardif Attaché de presse et conseiller politique Bureau du député de Gaspé Cell. : 418 361-2389 Courriel : [email protected] Information : Jean-Pierre D'Auteuil Responsable des relations médias Direction des communications Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie Tél. : 418 691-5698, poste 4868 Cell. : 418 559-0710 Courriel : [email protected] Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 Site Web : www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation