OTTAWA, ON, le 11 janv. 2021 /CNW/ - La Commission d'examen conjoint (la Commission) qui réalise l'évaluation environnementale du projet de palladium de Marathon annonce la réception d'une partie de l'étude d'impact environnemental (EIE) modifiée de Generation PGM Inc. (le promoteur).

L'Addenda à l'EIE sera transmis par le promoteur en deux parties. Le 7 janvier 2021, la commission a reçu les sections 1 à 4 de l'addenda à l'EIE (anglais seulement). Les sections restantes devraient être transmises à la commission en février 2021.

La commission d'examen conjoint a rendu accessible au public l'addenda à l'EIE afin de donner plus de temps aux participants pour examiner les renseignements fournis par le promoteur et se préparer à la réception des sections restantes. Le public, les groupes autochtones, les ministères et les organismes gouvernementaux sont encouragés à examiner les renseignements disponibles.

Ceux qui souhaitent transmettre des commentaires sur le caractère suffisant des renseignements fournis par le promoteur peuvent le faire au moment de leur choix; toutefois, les commentaires ne sont attendus qu'après la réception de la version complète de l'addenda à l'EIE par la commission et après la tenue d'une période de consultation publique, conformément au mandat de la commission.

Pour aider les participants à examiner le projet, une compilation des documents pertinents (anglais seulement), y compris l'addenda à l'EIE et les réponses du promoteur, est accessible sur le registre public en ligne (le Registre) de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, no de référence 54755.

Tous les commentaires reçus relatifs à l'addenda à l'EIE du promoteur et les documents d'appui seront rendus public et affichés sur le Registre.

Prochaines étapes

La commission d'examen conjoint s'attend à recevoir les sections restantes de l'addenda à l'EIE en février 2021. Une fois reçu, l'addenda à l'EIE sera affiché sur le Registre et la commission annoncera la date butoir de présentation de commentaires, conformément à son mandat.

Conformément à son mandat, la commission doit déterminer si les renseignements contenus dans l'EIE et les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur sont suffisants pour procéder à une audience publique. Avant de déterminer le caractère suffisant des renseignements fournis, la commission tiendra compte de tous les commentaires reçus et mènera également son propre examen des renseignements. Si la commission détermine que l'EIE ne contient pas de renseignements suffisants, elle exigera du promoteur qu'il fournisse des renseignements ou des études supplémentaires.

La commission reconnaît que les circonstances liées à la COVID-19 compliquent la tenue d'activités significatives de mobilisation du public. La commission continue d'évaluer la situation pour ajuster les activités de mobilisation du public, au besoin, et offrir la flexibilité nécessaire pour donner la priorité à la santé et la sécurité des participants.

Renseignements: Cindy Parker, Gestionnaire de commission, projet de palladium de Marathon, Tél. : 613-219-4108, [email protected] ; Personne-ressource pour les médias : Shelley Rolland-Poruks, Conseillère en communications de la commission d'examen conjoint, projet de palladium de Marathon, Tél. : 613-404-7259, [email protected]

