NEW YORK, 9 août 2024 /CNW/ - Rebag, la principale plateforme de revente de produits luxe, annonce un partenariat stratégique en matière de commerce de détail et de commerce numérique avec l'emblématique grand magasin Bloomingdale, dont l'objectif est de démocratiser le marché des biens de luxe. Cette collaboration unique en son genre vise à promouvoir la durabilité et la circularité tout en offrant un accès inégalé à des marques de premier plan. Le partenariat comprend une sélection méticuleusement préparée de plus de 2 500 sacs à main, montres et bijoux haut de gamme de créateurs, disponibles en ligne à Bloomingdales.com et plus de 500 articles dans cinq magasins sélectionnés de Bloomingdale à l'échelle nationale.

Les concessions de Rebag conçues sur mesure, qui font écho à l'esthétique des magasins de Rebag, seront stratégiquement positionnées aux étages dédiés aux accessoires des principaux magasins de Bloomingdale, y compris The Mall à Short Hills, White Plains à New York, Town Center à Boca Raton, Westfield Fashion Square à Sherman Oaks et Fashion Valley Mall à San Diego. Chaque concession comprendra une sélection d'articles de luxe d'occasion disponibles à l'achat. Les clients de Bloomingdale recevront également des offres pour certains articles qu'ils souhaitent vendre. Le service de revente unique de produits de luxe de Rebag tire parti de son outil exclusif alimenté par l'IA, CLAIR, qui utilise des millions de points de données pour déterminer la juste valeur des articles et offrir des prix et des paiements rapides sur place.

Ce partenariat permettra aux clients de Bloomingdale d'acheter facilement des articles de luxe en magasin et en ligne, comblant ainsi l'écart entre les marchés des articles de luxe neufs et d'occasion. La collaboration permet de proposer des marques convoitées et des articles exceptionnels aux clients de Bloomingdale, enrichissant leur expérience de magasinage grâce à des offres inégalées. Les articles sélectionnés achetés et vendus par Rebag à Bloomingdale et sur Bloomingdales.com seront uniquement des articles haut de gamme, y compris des sacs à main, des montres et des bijoux haut de gamme. Rebag s'associera également à la direction et au personnel des magasins de Bloomingdale pour intégrer l'expérience d'achat et de vente de Rebag dans le parcours client de Bloomingdale.

Charles Gorra, chef de la direction et fondateur de Rebag, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Bloomingdale, un nom synonyme de luxe et de qualité. Ce partenariat incarne notre vision de la relation complémentaire entre le luxe de première main et le luxe de seconde main. En apportant l'expertise de Rebag en matière d'approvisionnement et d'évaluation des produits de luxe à la clientèle avertie de Bloomingdale, nous établissons une nouvelle norme dans l'expérience de détail de luxe. »

Jennifer Jones, première vice-présidente / GMM Center Core - accessoires pour femme, chez Bloomingdale, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Rebag, un chef de file établi dans le domaine de la revente de luxe, pour répondre aux besoins des clients avec cet ajout spécial à notre assortiment. Le partenariat stratégique apporte un nouvel ensemble de marques ultra-luxueuses à Bloomingdale, tout en donnant accès aux meilleurs articles de luxe d'occasion, ce qui permet une expérience circulaire complète. »

La collection collaborative de Rebag et Bloomingdale sera lancée en ligne à Bloomingdales.com le 8 août 2024, et des concessions de Rebag seront offertes dans certains magasins de Bloomingdale peu de temps après. La collaboration va redéfinir l'expérience de magasinage de luxe, offrant aux clients un accès inégalé à une gamme diversifiée d'articles de luxe, grâce au processus d'évaluation de pointe de Rebag.

À propos de Rebag :

Fondée par Charles Gorra en 2014, l'entreprise Rebag est un chef de file de la revente de luxe. Avec le lancement de Consignment en 2023 et le programme d'adhésion Rebag en 2024, une première dans l'industrie, Rebag se distingue comme la plateforme de revente la plus transparente, la plus souple et offrant le plus de récompenses. En utilisant une technologie exclusive et des millions de points de données pour déterminer la valeur de revente des articles de créateurs, Rebag permet aux clients de recevoir un paiement instantané, une première dans l'industrie. Entreprise numérique, Rebag a des points de vente au détail à New York, à Los Angeles et en Floride, et sera bientôt disponible dans certains emplacements de Bloomingdale. En 2020 et 2021, Rebag a été nommée l'une des entreprises les plus novatrices par le magazine Fast Company. Rebag a été présenté dans plusieurs publications, dont le New York Times, Business of Fashion, Vogue, TechCrunch et plus encore. Pour en savoir plus, visitez le site www.rebag.com.

À propos de Bloomingdale :

Bloomingdale est le seul grand magasin haut de gamme présent à l'échelle nationale aux États-Unis. Une division de Macy's, Inc. (NYSE : M), l'entreprise exploite actuellement 32 magasins Bloomingdale, 21 magasins The Outlet de Bloomingdale et trois magasins Bloomie en Californie, au Connecticut, en Floride, en Géorgie, à Hawaï, en Illinois, au Maryland, au Massachusetts, au New Hampshire, au New Jersey, à New York, en Pennsylvanie, au Texas, en Virginie et dans l'État de Washington. De plus, Bloomingdale a une présence internationale grâce à ses points de vente à Dubaï et au Koweït. Fondé en 1872, le détaillant emblématique a célébré son 150e anniversaire en 2022. Suivez @bloomingdales sur les médias sociaux, devenez un Loyallist, et pour en savoir plus, ou pour magasiner en tout temps, visitez www.bloomingdales.com.

