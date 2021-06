Réattribution des mandats en cours de la coroner Andrée Kronström

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - La coroner en chef a été informée le 3 juin dernier du nouveau projet professionnel de la coroner Me Andrée Kronström de se porter candidate comme conseillère municipale lors des prochaines élections de novembre 2021. Ces nouvelles activités professionnelles étant incompatibles avec sa fonction de coroner, celle-ci doit immédiatement mettre en pause ses différents dossiers et mandats à titre de coroner.

Parmi les mandats en cours de la coroner Kronström, il y a notamment la présidence de l'enquête thématique élargie sur le suicide qu'elle menait jusqu'à tout récemment, ainsi que l'enquête publique portant sur le décès de M. Riley Fairholm, jeune homme décédé lors d'une intervention policière à Lac-Brome, qui devait se tenir plus tard au cours de l'automne. Nous tenons à rassurer les proches endeuillés impliqués et toutes les parties intéressées à ces enquêtes que les travaux se poursuivront avec toute la rigueur et la célérité nécessaires. En effet, l'enquête thématique sur le suicide poursuivra ses travaux sous la présidence de Me Karine Spénard, tandis que l'enquête concernant le décès de M. Fairholm aura lieu comme cela était prévu. Le coroner enquêteur sera déterminé sous peu. Des communiqués de presse seront diffusés ultérieurement pour annoncer les dates et détails de ces audiences à venir. L'ensemble des dossiers d'investigation de Me Kronström sera rapidement transféré à d'autres coroners afin de poursuivre le travail et d'éviter les délais.

La fonction de coroner permanent exige qu'il consacre toutes ses énergies professionnelles à ce mandat et qu'il affiche une complète indépendance.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

