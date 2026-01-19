Réaménagement de la route 335 à Sainte-Anne-des-Plaines - Les travaux sont terminés!

LAVAL, QC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - La sécurité, la fluidité de la circulation et la mobilité active sont désormais améliorées sur la route 335, à Sainte-Anne-des-Plaines grâce aux travaux de réaménagement qui viennent de se conclure.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, sont heureux de souligner la fin de cet important chantier, exécuté dans le respect des coûts estimés et dans un délai plus court que prévu.

Réalisés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en collaboration avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, les travaux ont consisté à :

réaménager l'intersection de la route 335 avec la 3 e Avenue et celle avec la 6 e Avenue et la rue de Beaupré, notamment par l'installation de feux de circulation;

Avenue et celle avec la 6 Avenue et la rue de Beaupré, notamment par l'installation de feux de circulation; réaménager des trottoirs;

aménager des feux pour piétons et une piste cyclable;

retirer les stationnements perpendiculaires qui nuisaient à la sécurité et à la fluidité;

réasphalter la route 335, entre la rue Deschamps et la montée Laramée.

La mise en service récente des nouveaux feux de circulation marque la fin des travaux de grande ampleur sur cette importante artère de la ville. Quelques travaux de parachèvement seront exécutés plus tard en 2026, notamment l'aménagement paysager et la correction mineure de portions de la chaussée.

Citations

« Ces travaux renforceront la sécurité sur la route 335, qui passe au cœur de Sainte-Anne-des-Plaines. En installant des feux de circulation et des feux pour piétons, ainsi qu'en retirant les stationnements perpendiculaires sur rue, nous augmentons la sécurité des déplacements au centre-ville, et facilitons l'accès à celui-ci pour toute la population. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis fière que ce projet se soit enfin concrétisé, et ce, aussi rapidement. C'est un engagement que j'ai pris dès mon premier mandat, et je suis heureuse de voir que nous avons pu livrer des résultats concrets pour améliorer la sécurité et la fluidité sur la route 335. Merci aux citoyennes et citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines pour leur patience et leur collaboration tout au long des travaux. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Nous sommes extrêmement heureux que ces travaux d'envergure soient finalement terminés. Qu'on pense aux détours que devaient faire nos citoyennes et citoyens ou aux adaptations que devaient mettre en œuvre nos commerces locaux durant la période des travaux, je tiens à souligner la résilience et la force des Anneplainoises et Anneplainois qui ont vécu avec ce grand chantier pendant plusieurs mois! Maintenant, nous sommes prêts à recevoir cyclistes, visiteurs et clients! »

Jean-René Labelle, maire de Sainte-Anne-des-Plaines

Faits saillants

Le chantier a débuté en 2024, et la durée, estimée à 40 semaines, a été plus courte que prévu, les travaux s'étant réalisés en 31 semaines, étalées sur deux années.

Le coût du projet, estimé à 13,4 M$, a été respecté.

L'entente de collaboration entre le Ministère et la Ville prévoyait un partage des coûts des travaux, dont 77 % sont assumés par le Ministère et 23 % par la Ville.

La dernière grande étape du chantier consistait à procéder au branchement des feux de circulation à deux intersections. Ils sont en mode clignotant pour quelques jours et seront en mode régulier le 26 janvier.

Lien connexe

Québec.ca/route335sainteannedesplaines

