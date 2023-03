Réaménagement de la route 104 à La Prairie - Consultation publique en ligne : c'est le moment de vous exprimer!

LONGUEUIL, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les citoyens, les commerçants et les organismes à participer à une consultation publique en ligne portant sur le projet de réaménagement de la route 104 à La Prairie, entre l'autoroute 30 et la limite municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ainsi, du 13 mars au 2 avril, il est possible de s'exprimer sur divers aspects du projet, tels que la sécurité routière et la mobilité, l'usage du territoire, la qualité de vie et la santé publique, la protection de l'environnement, l'archéologie et les acquisitions de terrain. Pour participer, il suffit de visiter le site consultation.quebec.ca, de visionner la présentation du projet et de répondre au questionnaire en ligne.

Le projet de réaménagement de la route 104 à La Prairie consiste à élargir la route à quatre voies, à ajouter des feux de circulation à quatre intersections et à aménager une piste polyvalente dans les deux directions, sur toute la longueur du tronçon de 6 km. Cet important projet permettra notamment d'améliorer la sécurité et la fluidité sur la route 104 ainsi que de faciliter la mobilité entre la route 104 et les routes municipales.

Le réaménagement de ce tronçon de 6 km répond notamment à une demande municipale et à une recommandation du coroner.

À l'hiver 2022, une consultation publique et interministérielle réalisée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a permis de cibler les principaux enjeux à approfondir dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, qui est en cours.

La consultation publique en cours permettra de bonifier l'étude d'impact sur l'environnement spécifique au projet qui sera déposé au MELCCFP au printemps 2023.

Ce projet est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

